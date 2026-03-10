Експертка пояснила, для кого Ощадбанк віз вилучені Угорщиною золоті злитки

Вилучені в Угорщині гроші та золото / © Уряд Угорщини

Від серпня 2025 року Національний банк України дозволив продаж банківських металів ювелірним виробникам і саме ювелірні компанії нині купують золото кілограмовими злитками.

Про це в коментарі Еспресо розповіла голова Асоціації професійних учасників ринку банківських металів України Алла Іщенко.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення імпорт золота до України фактично не здійснювався. Банки могли його завозити, але не мали можливості продавати.

«З серпня 2022 року НБУ дозволив банкам продаж банківських металів тільки в межах викупу у клієнтів через каси банків. У серпні 2025 до переліку дозволених операцій НБУ включив продаж банківського металу ювелірним виробникам», — зазначила Іщенко.

Вона пояснила, що ювелірні компанії давно наполягали на такому дозволі, оскільки для них це єдиний легальний спосіб придбати сировину.

«Ювеліри довго вимагали такого дозволу, бо для них реальний легальний шлях отримати сировину, не порушуючи законодавство України, — придбати її в банку», — додала експертка.

За словами Іщенко, перша норма, яка формально дозволяла продаж золота ювелірам, була ухвалена ще у грудні 2024 року, однак через додаткові обмеження вона фактично не працювала.

«Жодної операції не було. Ми, як асоціація, звернулися до НБУ листом у червні 2025 року. Національний банк вніс доповнення у серпні 2025-го, після чого з’явилися певні обсяги ввезення золота», — пояснила вона.

Експертка зазначила, що обсяги імпорту відповідають поточним потребам ювелірної галузі.

Іщенко також припустила, що золоті злитки, які перевозили інкасаторські автомобілі Ощадбанку, найімовірніше були призначені саме для ювелірних компаній.

Водночас вона наголосила, що обсяги таких постачань не є значними.

«Люди дуже збудилися через ці 9 кг, але насправді це ніщо. Коли працювали авіаперевезення, до нас ледь не щодня завозили і готівкову валюту, і банківські метали», — сказала Іщенко.

Через відсутність авіаперевезень банки змушені організовувати доставлення металів автотранспортом.

За її словами, Ощадбанк став першим банком, який звернувся до НБУ по дозвіл на такі операції. Наразі подібну акредитацію мають три банки.

«Це вимушена дія в умовах відсутності авіаперевезень. І це рядова операція для забезпечення готівкового обігу», — підсумувала експертка.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ України відреагували на грубе порушення Угорщиною прав громадян України під час їхнього утримання в Будапешті.

Ми раніше інформували, що Національний банк України ініціює незалежний аудит процесів і договірних відносин між усіма сторонами, залученими до перевезення валютних цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину.