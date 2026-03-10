Пенсії в Україні нараховуватимуть по-новому: у кого можуть зрости виплати

В Україні готують пенсійну реформу

В Україні готується масштабна зміна правил гри для мільйонів літніх людей. Якби нова пенсійна реформа запрацювала вже від 2026 року, то індексація виплат була б набагато відчутнішою саме завдяки запровадженню бальної системи. Подекуди надбавка могла б сягнути майже трьох тисяч гривень замість кількох сотень.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Як пенсію рахуватимуть по-новому

Для прикладу візьмемо 65-річного пенсіонера, який має 35 років страхового стажу і вже 5 років перебуває на заслуженому відпочинку. Станом на 1 березня 2026 року його пенсія є середньою по Україні і складає 6544 грн.

За старою системою: при індексації на 12,1% його виплата збільшиться на 792 грн (до 7336 грн). За бальною системою пенсія може зрости до 9462 грн, тобто на 2918 грн.

За новою методикою спочатку визначається кількість балів. Якщо людина отримувала зарплату трохи вище середньої (коефіцієнт 1,1), то за 35 років стажу вона накопичує 462 бали.

Далі — вартість бала. Мінсоцполітики пропонує, щоб пенсія з повним стажем становила не менше 40% від середньої зарплати попереднього року. Якщо середня зарплата 2025-го року складе 21 500 грн, то цільова пенсія має бути 8600 грн. Це дає вартість одного бала на рівні 20,48 грн.

Множимо бали на вартість: 462 × 20,48 = 9462 грн.

Пенсії в Україні: що каже експерт

Втім, економічний експерт Олег Пендзин в інтерв'ю ТСН.ua звернув увагу на те, що у перші кілька років реформи не варто очікувати таких «космічних» стрибків для вже призначених пенсій. Причина банальна — дефіцит бюджету.

Олег Пендзин, економіст: «На такі великі підвищення банально не вистачить коштів, у масштабах країни це сотні мільярдів гривень. Тому у проєкті пенсійної реформи передбачено коефіцієнт бюджетної спроможності (КБС), який зменшує вартість бала. Це своєрідний запобіжник, „ручне гальмо“, яке не допустить банкрутства солідарної системи».

За словами експерта, якщо в казні забракне грошей, вартість бала зменшуватимуть у ручному режимі, аби не вмикати друкарський верстат. КБС розраховуватиметься щороку: його максимум — одиниця, а мінімум може бути навіть нульовим, якщо країна опиниться у глибокій кризі.

