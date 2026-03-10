Пенсии в Украине будут начислять по-новому: у кого могут вырасти выплаты

В Украине готовят пенсионную реформу

В Украине готовится масштабное изменение правил игры для миллионов пожилых людей. Если бы новая пенсионная реформа заработала уже с 2026 года, то индексация выплат была бы гораздо ощутимее именно благодаря введению балльной системы. Кое-где надбавка могла бы достичь почти трех тысяч гривен вместо нескольких сотен.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Как пенсию будут считать по-новому

Для примера возьмем 65-летнего пенсионера, который имеет 35 лет страхового стажа и уже 5 лет находится на заслуженном отдыхе. По состоянию на 1 марта 2026 года его пенсия является средней по Украине и составляет 6544 грн.

По старой системе: при индексации на 12,1% его выплата увеличится на 792 грн (до 7336 грн). По бальной системе пенсия может вырасти до 9462 грн, то есть на 2918 грн.

По новой методике сначала определяется количество баллов. Если человек получал зарплату чуть выше средней (коэффициент 1,1), то за 35 лет стажа он накапливает 462 балла.

Далее — стоимость балла. Минсоцполитики предлагает, чтобы пенсия с полным стажем составляла не менее 40% от средней зарплаты предыдущего года. Если средняя зарплата 2025-го года составит 21 500 грн, то целевая пенсия должна быть 8600 грн. Это дает стоимость одного балла на уровне 20,48 грн.

Умножаем баллы на стоимость: 462 × 20,48 = 9462 грн.

Пенсии в Украине: что говорит эксперт

Впрочем, экономический эксперт Олег Пендзин в интервью ТСН.ua обратил внимание на то, что в первые несколько лет реформы не стоит ожидать таких «космических» скачков для уже назначенных пенсий. Причина банальна — дефицит бюджета.

Олег Пендзин, экономист: «На такие большие повышения банально не хватит средств, в масштабах страны это сотни миллиардов гривен. Поэтому в проекте пенсионной реформы предусмотрен коэффициент бюджетной способности (КБС), который уменьшает стоимость балла. Это своеобразный предохранитель, «ручной тормоз», который не допустит банкротства солидарной системы».

По словам эксперта, если в казне не хватит денег, стоимость балла будут уменьшать в ручном режиме, чтобы не включать печатный станок. КБС будет рассчитываться ежегодно: его максимум — единица, а минимум может быть даже нулевым, если страна окажется в глубоком кризисе.

