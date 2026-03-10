Пенсионная реформа в Украине: кому надо будет стаж 40 лет и что такое бал-"универсал"

В Украине готовят пенсионную реформу

В Украине продолжается индексация пенсий. С 2022 года, она проходит по одной формуле: пенсии повышают на коэффициент, который равен сумме 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год (за 2025 год) + 50% показателя роста средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение (за 2023-2025 годы).

Но уже с 2027 года ситуация может измениться, причем как для нынешних пенсионеров, так и для тех, кто еще зарабатывает себе пенсию, работая по найму или занимаясь предпринимательством (ФЛП). Министерство социальной политики, семьи и единства Украины подготовило кардинальную реформу пенсионной системы, которую предлагают внедрить в 2027 году.

Сайт ТСН.ua выяснил подробности и с помощью эксперта Экономического дискуссионного клуба заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина оценил возможные последствия пенсионной реформы.

Пенсионная реформа: введение пенсионных баллов

Вместо формулы, где трудно понять реальную стоимость своего стажа, вводится система баллов. Цель: устранить несправедливость, когда люди с одинаковым стажем, но разным временем выхода на пенсию (например, в 2010 и 2025 годах), получают существенно разные выплаты из-за устаревшей базы заработной платы.

Ежегодно, после уплаты единого социального взноса работодателем или ФЛП (ЕСВ, 22% от зарплаты, работнику начисляется 12 баллов при средней зарплате, если, например, зарплата вдвое выше средней — 24 балла, вдвое ниже — 6 баллов. Раз в год количество баллов и стоимость одного балла будут учтены в соответствии с актуальной средней зарплатой. Количество баллов остается в базе данных каждого будущего пенсионера и не меняется в дальнейшем. А стоимость — величина переменная. Исходя из стоимости одного балла, будут рассчитывать размеры новых пенсий.

Как пенсионная реформа увеличит уже выплачиваемые пенсии

Если бы новая пенсионная реформа начала действовать с 2026 года, то индексация пенсий была бы намного больше именно благодаря бальной системе.

Для примера возьмем 65-летнего пенсионера, который имеет 35 лет страхового стажа и 5 лет получает пенсию. По состоянию на 1 марта 2026 года она является средней по Украине и составляет 6544 грн. При индексации на 12,1% его пенсия увеличится на 792 грн до 7336 грн.

При бальной системе расчет такой.

Определяем количество баллов. Человек вышел на пенсию 5 лет назад (в 2021-м). При стаже 35 лет и средней пенсии 6544 грн, его индивидуальный коэффициент заработка был 1,1 (получал зарплату чуть выше средней). За год накапливается 13,2 баллов. За 35 лет стажа: 35×13,2 баллов = 462 балла.

Определяем стоимость балла в 2026 году. Минсоцполитики предлагает установить базовую стоимость балла таким образом, чтобы пенсия с полным стажем составляла не менее 40% от средней зарплаты в предыдущем году. Если средняя зарплата в Украине составляет в 2025 году 21500 грн, то целевая пенсия — 8600 грн (21500×0,4), это 40% от средней зарплаты.

Стоимость одного балла в 2026 году: 8600: 420 (35 лет по 12 баллов) = 20,48 грн.

Размер пенсии после индексации: 462 балла х 20,48 грн = 9462 грн (+2918 грн)

Впрочем, Олег Пендзин обратил внимание, что в первые несколько лет реформы не стоит ожидать такой большой индексации уже назначенных пенсий.

«На такие большие повышения банально не хватит средств, в масштабах страны это сотни миллиардов гривен, — анализирует Олег Пендзин. — Поэтому в проекте пенсионной реформы предусмотрен коэффициент бюджетной способности (КБС), который уменьшает стоимость балла. Это своеобразный предохранитель, «ручной тормоз», который не допустит банкротства солидарной системы. Если в каком-то году не хватит денег, то стоимость одного балла будет уменьшена в ручном режиме, потому что иначе для выплаты проиндексированных пенсий придется включать печатный станок. КБС будет рассчитываться ежегодно, его максимум — единица, а минимум... Может быть и ноль, если в стране кризис. Это самый скользкий момент реформы. Плюсы балльной системы в ее прозрачности, КБС применяется для всех одинаково, а также в том, что бальная система подсчета является универсальной. Один балл — это переменная величина, которая для каждого пенсионера — нынешнего или будущего — привязана к росту средней зарплаты в Украине. Если средняя зарплата за год выросла на 15%, то и стоимость балла должна вырасти пропорционально».

Стаж 40 лет для пенсии — кого касается

Действительно, норма о 40 годах стажа для выхода на пенсию есть в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и она начнет действовать с 2028 года. Но, как уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), чтобы выйти на пенсию в 60 лет, не нужно работать 40 лет, речь идет о досрочном выходе на пенсию независимо от возраста. Суть нормы: человек, отработавший 40 календарных лет и все это время с его зарплаты уплачивался ЕСВ, может, если захочет, выйти на пенсию раньше, до достижения им 60-летнего возраста. Эта норма была принята еще в 2017 году, она дополнила статью 26 упомянутого закона.

Сейчас для выхода на пенсию по возрасту, то есть в 60 лет, достаточно иметь минимум 33 года стажа, с 2027 года потребуется 34 года, с 2028 года — 35 лет и стоп! Подсчет показывает: чтобы иметь в 2028 году 40 лет стажа, нужно было начать трудовую деятельность в 1988 году и работать непрерывно. То есть досрочно оформить пенсию в 2028 году смогут те, кто родился в 1969–1973 годах и начал работать, учиться в профессиональном колледже (бывшие профессионально-технические училища), вузе не позднее чем в 19, 18, 17, 16 и даже 15 лет соответственно. В 2028 году им будет от 55 до 59 лет и страховой стаж не менее 40 лет.

Для родившихся в 1974-1986 годах возраст досрочного выхода на пенсию сдвигается вперед во времени, главное — наработать 40 лет страхового стажа. Важный нюанс: после 1 января 2004 года любой вид обучения не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты не являются плательщиками ЕСВ. Поэтому, например, выпускникам вузов, которые родились после 1986 года, учились в вузах с 2004 года и позже и во время обучения официально не работали, уже не удастся заработать стаж в 40 лет для досрочного выхода на пенсию.

Для старших годов рождения эта норма не актуальна. Лицам 1968 года рождения в 2028 году исполнится как раз 60 лет и при наличии стажа в 35 лет как для мужчин, так и для женщин, они могут оформить пенсию по возрасту.

Обязательная накопительная пенсия

Важное нововведение реформы: для работающих после начала реформы открываются индивидуальные пенсионные счета. Взносы не идут в «общий котел» ПФУ, а становятся собственностью работника. В отличие от солидарной пенсии, средства на накопительном счете можно передать по наследству. План правительства — обеспечить пенсию каждому в размере 40% от средней зарплаты работника (20% от солидарной системы + 20% от накопительной). На первом этапе (2–3 года) предлагается вкладывать эти средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под гарантированный высокий процент, чтобы защитить их от инфляции.

И здесь, по словам, Олега Пендзина скрыт большой «подводный камень». Эксперт напомнил: норма об индивидуальных пенсионных счетах есть в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который начал действовать с 2004 года. Но она до сих пор не активирована, ее внедрение в течение 22 лет неоднократно переносилось. Главная проблема — инфляция.

Эксперт отметил: по официальным данным Государственной службы статистики, за прошедшие почти 30 лет (с момента введения гривны в 1996 году), инфляция в Украине составила 3727%, то есть цены выросли более чем в 37 раз. Сегодня за 100 гривен можно купить лишь 2,7% того, что можно было купить в 1996 году, резюмировал Олег Пендзин.

«Если очень приблизительно спрогнозировать, как вырастут цены за следующие 30 лет, когда будут выходить на пенсию нынешние 30-летние, то, к сожалению, пока самым вероятным можно считать пессимистический сценарий, — говорит Олег Пендзин, — После войны мы будем переживать периодические кризисы в экономике, демографический кризис. Средняя инфляция — 12-15% в год, с возможными пиками до 25%. За 30 лет цены вырастут в 30-40 раз, это повторение опыта 1996-2026 годов. В таких условиях никакие инвестиционные инструменты не спасут пенсионные накопления от обесценивания.

Но есть надежда, что война закончится быстро и на приемлемых для Украины условиях. С помощью западных инвесторов начнется интенсивное восстановление инфраструктуры, будем иметь высокий рост ВВП, который будет сопровождаться умеренной инфляцией не выше 8% в год. При такой инфляции за 30 лет цены вырастут в 10 раз. Балльная система здесь будет работать хорошо, потому что повышение зарплат будет успевать за этим ростом. Сейчас трудно предсказать, появится ли при таких условиях экономическая возможность для введения обязательной накопительной пенсионной системы».

Реальность пенсионной реформы

Олег Пендзин считает, что в условиях военного положения вводить полномасштабную пенсионную реформу преждевременно. Он не исключает, что может быть принято политическое решение о введении балльной системы и повышении в 2027 году минимальных пенсий если не до 6000 грн (в 2,3 раза), то на меньший размер. Для пенсионеров с большими пенсиями применят минимальный КБС, например, 0,1-0,15, вместо единицы. По размеру это примерно такая же индексация, как сейчас, только в другой «обертке». А вот обязательная накопительная пенсионная система остается перспективой неблизкого будущего из-за экономических трудностей.