53-летний известный украинский певец спустя месяц после инфаркта вышел на связь с заявлением

Звезда постепенно стабилизирует свое состояние здоровья.

Юрий Журавель

Юрий Журавель / © facebook.com/Zhuravelll

Лидер известной украинской группы Ot Vinta, художник и военный Юрий Журавель после заявления о перенесенном инфаркте рассказал о самочувствии.

После инцидента уже прошел месяц. И в Facebook звезда решил рассказать о своем прогрессе в лечении. В частности, сообщил, что до сих пор находится под наблюдением медиков, но уже в другом отделении. Кроме того, показал фотографию из палаты и как выглядит сейчас.

В то же время музыкант с благодарностью отозвался о специалистах, которые спасают ему жизнь. Более того, у Юрия уже зародилась идея подарить им песню-посвящение после пережитого опыта.

Юрий Журавель / © facebook.com/Журавель Юрій

Юрий Журавель / © facebook.com/Журавель Юрій

«Докладываю. Я уже переведен из отделения интервенционной радиологии в кардиологическое отделение. Мне намного лучше. Врачи нашей областной — настоящие герои. Их работа — ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню», — отметил Журавель.

Отметим, о резком ухудшении состояния здоровья 53-летнего Юрия Журавля стало известно в начале февраля. Ему диагностировали тяжелый обширный инфаркт. К счастью, оперативная помощь врачей помогла преодолеть недуг военного, который мобилизовался летом 2025 года в одну из бригад морской пехоты.

Напомним, недавно певец MELOVIN вспомнил сложный период пребывания в психбольнице. Он честно признался, кто из украинских звезд первой его поддержала и какой совет дала.

