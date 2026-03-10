MamaRika покинула Дубай и после опасного путешествия показалась дома в слезах: "Это не просто так"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Реклама

Украинская певица MamaRika вернулась в Украину вместе с сыном Давидом после сложной дороги из Дубая, где они отдыхали и застали обстрелы из-за атаки Ирана.

Так, для артистки последние недели стали настоящим испытанием, ведь из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке она фактически застряла в ОАЭ. Из-за массовой отмены и переноса рейсов после атак Ирана многие люди не могли покинуть регион. В такой же ситуации оказалась и певица, которая несколько дней искала возможность вернуться домой вместе с ребенком.

Но в итоге артистка поделилась долгожданной новостью в своем Instagram и сообщила, что они уже дома. Дорогу в Украину пришлось преодолевать три дня и проезжать через несколько стран. При этом муж MamaRika — шоумен Сергей Середа — прилагал все усилия, чтобы семья как можно быстрее покинула ОАЭ. А уже в столице встретил родных теплыми объятиями и подарком для возлюбленной — цветами.

Реклама

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika с мужем и сыном в Украине / © instagram.com/mamarika_official

«Мы дома. Последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Если вы следили, вы видели все наши „приключения“. Видимо, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша я официально бесстрашная и бессмертная. Чего стоит только дорога назад, Три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля. Спасибо всем, кто волновался, спасибо моему Сергею Середе, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном», — поделилась артистка.

Однако после возвращения в родные стены, MamaRika не удержала эмоций. Она призналась, что накопленный в дороге стресс дал о себе знать и она расплакалась. Тем не менее, звезда уже готова возвращаться к привычному ритму жизни в Украине.

«Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше», — подчеркнула певица.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Напомним, во время поездки в Дубай MamaRika и ее сын также жаловались на самочувствие. Они неожиданно отравились, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась.