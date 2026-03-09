- Дата публикации
Известный украинский певец развелся с женой, с которой 18 лет прожил в браке
Супруги не афишировали свой разрыв.
Украинский певец и композитор Александр Кварта развелся с женой Ольгой, с которой 18 лет прожил в браке.
Супруги не афишировали свой разрыв. Об их разводе стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. К слову, инициатором стала именно Ольга. В конце мая прошлого года она подала иск в Индустриальный районный суд Харькова с просьбой развести ее с мужем.
Дело уже было рассмотрено. В конце концов, пару развели. Решение вступило в силу в конце июля 2025-го. В документах отмечается, что пара не жила вместе, а их примирение не является возможным.
В то же время ни Александр Кварта, ни его жена Ольга свой развод не комментируют.
Отметим, супруги прожили в браке 18 лет. За это время у них родились двое сыновей. С июля 2025-го Кварты официально разведены.
