Графики отключения света 10 марта: где и когда не будет электроэнергии

Графики отключения света

Дополнено новыми материалами

В Украине снова введут графики отключения света 10 марта. Хотя в некоторых регионах ситуация с электроэнергией улучшилась, в ряде других областей будут действовать ограничения потребления.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», местные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Теперь известно о следующих графиках отключения :

Группа 1: Отключений нет

Группа 2: Отключений нет

Группа 3: Отключений нет

Группа 4: 17:00–19:00

Группа 5: Отключений нет

Группа 6: 17:00–20:00

Группа 7: Отключений нет

Группа 8: 19:00–22:00

Группа 9: Отключений нет

Группа 10: 20:00-22:00

Группа 11: Отключений нет

Группа 12: Отключений нет

Группа 13: Отключений нет

Группа 14: Отключений нет

Группа 15: Отключений нет

Группа 16: 17:00–19:00

Группа 17: Отключений нет

Группа 18: 17:00–20:00

Группа 19: Отключений нет

Группа 20: 19:00–22:00

Группа 21: Отключений нет

Группа 22: 20:00-22:00

Группа 23: Отключений нет

Группа 24: Отключений нет

Группа 25: Отключений нет

Группа 26: 14:00–17:30

Группа 27: 08:00–10:30

Группа 28: 08:00-12:00, 15:30-19:00

Группа 29: 10:30–14:00

Группа 30: 17:30-20:30

Группа 31: Отключений нет

Группа 32: 19:00–22:00

Группа 33: Отключений нет

Группа 34: 20:30-22:00

Группа 35: 12:00-15:30

Группа 36: Отключений нет

Группа 37: Отключений нет

Группа 38: 14:00–17:30

Группа 39: Отключений нет

Группа 40: 15:30–19:00

Группа 41: 08:00-10:30

Группа 42: 17:30-20:30

Группа 43: 08:00-12:00

Группа 44: 19:00–22:00

Группа 45: 10:30-14:00

Группа 46: 20:30-22:00

Группа 47: 12:00-15:30

Группа 48: Отключений нет

Группа 49: Отключений нет

Группа 50: Отключений нет

Группа 51: Отключений нет

Группа 52: 17:00–19:00

Группа 53: Отключений нет

Группа 54: 17:00-20:00

Группа 55: Отключений нет

Группа 56: 19:00–22:00

Группа 57: Отключений нет

Группа 58: 20:00-22:00

Группа 59: Отключений нет

Группа 60: Отключений нет

График отключения света в Киевской области

В Киевской области введут следующие графики:

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине применят следующие графики отключения :

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:

График отключения света в Сумской области

Во вторник, 10 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Запорожской области

Во вторник, 10 марта по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 18:00 - 23:00

1.2: 09:00 - 14:00

2.1: 07:30 - 09:30

2.2: 13:30 - 18:30

3.1: 18:00 - 22:30

3.2: 18:00 - 22:30

4.1: 13:30 - 18:30

4.2: 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00

6.1: 14:30 - 18:30

6.2: 07:30 - 09:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 10 марта применят графики почасовых отключений электроэнергии .

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Черкасской области

По Черкасской области 10 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

2.1: 21:00 - 22:00

2.2: 17:00 - 19:00

3.2: 21:00 - 22:00

4.1: 19:00 - 21:00

5.1: 17:00 - 19:00

6.2: 19:00 - 21:00

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго» , 10 марта будет действовать График почасовых отключений (ГПО):

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 10.03.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 14-16

Очередь 1.2: 14-16

Очередь 2.1: 10-12, 18-20

Очередь 2.2: 10-12, 18-20

Очередь 3.1: 18-20

Очередь 3.2: 15-16, 22-24

Очередь 4.1: 08-10, 16-18

Очередь 4.2: 08-10, 20-22

Очередь 5.1: 12-14, 20-22

Очередь 5.2: 12-14, 20-22

Очередь 6.1: 16-18

Очередь 6.2: 16-18

График отключения света в Николаевской области

НЭК «Укрэнерго» планирует применить ГБО во вторник, 10 марта, с 17:00 до 22:00.

В разрезе подчерк прогноз выглядит так:

1.2 - 18:00 - 21:30;

2.2 - 16:30 - 18:00;

3.1 - 18:00 - 21:30;

4.1 - 21:30 - 22:30;

5.2 - 21:30 - 22:30;

6.2 - 16:30 - 18:00.

График отключения света в Хмельницкой области

Во вторник, 10 марта по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Хмельницкой области будут действовать:

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Житомирской области

Завтра, 10 марта, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

График отключения света в Житомирской области

Где не будут отключать свет

Отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланированы.

Отключение света — последние новости

Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области .

Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.

Во вторник, 10 марта, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Также мы писали, что в Украине после ударов РФ используются аварийные отключения.

Ранее говорилось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация.