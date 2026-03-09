- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 3 мин
Графики отключения света 10 марта: где и когда не будет электроэнергии
Графики отключения света в Украине 10 марта — актуальная информация по областям.
В Украине снова введут графики отключения света 10 марта. Хотя в некоторых регионах ситуация с электроэнергией улучшилась, в ряде других областей будут действовать ограничения потребления.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», местные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В Киеве работает разветвленная система из 60 групп. Теперь известно о следующих графиках отключения :
Группа 1: Отключений нет
Группа 2: Отключений нет
Группа 3: Отключений нет
Группа 4: 17:00–19:00
Группа 5: Отключений нет
Группа 6: 17:00–20:00
Группа 7: Отключений нет
Группа 8: 19:00–22:00
Группа 9: Отключений нет
Группа 10: 20:00-22:00
Группа 11: Отключений нет
Группа 12: Отключений нет
Группа 13: Отключений нет
Группа 14: Отключений нет
Группа 15: Отключений нет
Группа 16: 17:00–19:00
Группа 17: Отключений нет
Группа 18: 17:00–20:00
Группа 19: Отключений нет
Группа 20: 19:00–22:00
Группа 21: Отключений нет
Группа 22: 20:00-22:00
Группа 23: Отключений нет
Группа 24: Отключений нет
Группа 25: Отключений нет
Группа 26: 14:00–17:30
Группа 27: 08:00–10:30
Группа 28: 08:00-12:00, 15:30-19:00
Группа 29: 10:30–14:00
Группа 30: 17:30-20:30
Группа 31: Отключений нет
Группа 32: 19:00–22:00
Группа 33: Отключений нет
Группа 34: 20:30-22:00
Группа 35: 12:00-15:30
Группа 36: Отключений нет
Группа 37: Отключений нет
Группа 38: 14:00–17:30
Группа 39: Отключений нет
Группа 40: 15:30–19:00
Группа 41: 08:00-10:30
Группа 42: 17:30-20:30
Группа 43: 08:00-12:00
Группа 44: 19:00–22:00
Группа 45: 10:30-14:00
Группа 46: 20:30-22:00
Группа 47: 12:00-15:30
Группа 48: Отключений нет
Группа 49: Отключений нет
Группа 50: Отключений нет
Группа 51: Отключений нет
Группа 52: 17:00–19:00
Группа 53: Отключений нет
Группа 54: 17:00-20:00
Группа 55: Отключений нет
Группа 56: 19:00–22:00
Группа 57: Отключений нет
Группа 58: 20:00-22:00
Группа 59: Отключений нет
Группа 60: Отключений нет
График отключения света в Киевской области
В Киевской области введут следующие графики:
График отключения света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине применят следующие графики отключения :
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области будут действовать следующие графики отключения в случае дефицита электроэнергии в области:
График отключения света в Сумской области
Во вторник, 10 марта, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК «Укрэнерго».
График отключения света в Запорожской области
Во вторник, 10 марта по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 18:00 - 23:00
1.2: 09:00 - 14:00
2.1: 07:30 - 09:30
2.2: 13:30 - 18:30
3.1: 18:00 - 22:30
3.2: 18:00 - 22:30
4.1: 13:30 - 18:30
4.2: 22:30 - 24:00
5.1: 09:00 - 14:00
6.1: 14:30 - 18:30
6.2: 07:30 - 09:30
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 10 марта применят графики почасовых отключений электроэнергии .
График отключения света в Черкасской области
По Черкасской области 10 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
2.1: 21:00 - 22:00
2.2: 17:00 - 19:00
3.2: 21:00 - 22:00
4.1: 19:00 - 21:00
5.1: 17:00 - 19:00
6.2: 19:00 - 21:00
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК «Укрэнерго» , 10 марта будет действовать График почасовых отключений (ГПО):
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 10.03.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 14-16
Очередь 1.2: 14-16
Очередь 2.1: 10-12, 18-20
Очередь 2.2: 10-12, 18-20
Очередь 3.1: 18-20
Очередь 3.2: 15-16, 22-24
Очередь 4.1: 08-10, 16-18
Очередь 4.2: 08-10, 20-22
Очередь 5.1: 12-14, 20-22
Очередь 5.2: 12-14, 20-22
Очередь 6.1: 16-18
Очередь 6.2: 16-18
График отключения света в Николаевской области
НЭК «Укрэнерго» планирует применить ГБО во вторник, 10 марта, с 17:00 до 22:00.
В разрезе подчерк прогноз выглядит так:
1.2 - 18:00 - 21:30;
2.2 - 16:30 - 18:00;
3.1 - 18:00 - 21:30;
4.1 - 21:30 - 22:30;
5.2 - 21:30 - 22:30;
6.2 - 16:30 - 18:00.
График отключения света в Хмельницкой области
Во вторник, 10 марта по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Хмельницкой области будут действовать:
График отключения света в Житомирской области
Завтра, 10 марта, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Житомирской области будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
Где не будут отключать свет
Отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланированы.
Отключение света — последние новости
Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области .
Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.
Во вторник, 10 марта, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Также мы писали, что в Украине после ударов РФ используются аварийные отключения.
Ранее говорилось, что в Украине планируют не применять графики отключений для потребителей на линиях, где работает собственная или распределенная генерация.