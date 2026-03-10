- Дата публикации
188
1 мин
Трамп заявил об ослаблении санкций против российской нефти
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона ослабить часть санкций против российской нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты упразднят ряд санкций против российской нефти, чтобы урегулировать мировые цены.
Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
«Мы отменяем определенные санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить цены, пока ситуация не уладится», — заявил Трамп.
Кроме того, он добавил, что, возможно, США больше не нужно будет их вводить снова.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может близиться к своему завершению, однако одновременно с этим заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.