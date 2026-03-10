Трамп заявил об ослаблении санкций против российской нефти

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты упразднят ряд санкций против российской нефти, чтобы урегулировать мировые цены.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

«Мы отменяем определенные санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить цены, пока ситуация не уладится», — заявил Трамп.

Кроме того, он добавил, что, возможно, США больше не нужно будет их вводить снова.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может близиться к своему завершению, однако одновременно с этим заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.