«Мы победили, но недостаточно»: Трамп рассказал, сколько еще будет воевать против Ирана

Трамп назвал войну с Ираном «краткосрочной экскурсией» / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может приближаться к своему завершению, однако одновременно заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.

Ряд противоречивых заявлений глава Белого дома сделал в интервью CBS.

«Победили, но недостаточно победили»

«Я думаю, что война практически окончена. У них нет флота, нет средств связи, у них нет ВВС», — заявил президент США.

Он похвастался, что Вашингтон «значительно опередили» первоначальный прогноз, согласно которому война должна была длиться 4-5 недель.

«Наша страна действительно хорошо справляется. Я имею в виду на таком уровне, о котором никто не думал. Мы совершили небольшую экскурсию, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от зла. Я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная экскурсия», — сказал президент США.

Трамп заявил, что США «уже победили Иран, но недостаточно победили».

«Мы полны решимости одержать абсолютную победу над этим террористическим режимом. И мы не уступим, пока враг не будет полностью и решительно разгромлен. Помните, Иран сделал так много плохих вещей», — сказал он.

По словам главы Белого дома, лидеры Ирана ликвидированы, или они отсчитывают минуты до своей ликвидации.

Трамп заявил, что у него «нет никаких сообщений» для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Трамп заявил, что Иран должен был напасть на США в течение недели

«В течение недели они собирались напасть на нас. 100%. У них всех были эти ракеты, гораздо больше, чем кто-либо думал, и они собирались на нас напасть», — утверждает Трамп.

Он уверяет, что иранцы собирались атаковать весь Ближний Восток и Израиль, и «если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его против Израиля». Трамп заявил, что Израиль был бы «уничтожен» без вмешательства США

Трамп думает о захвате Ормузского пролива

Дональд Трамп также заявил, что его администрация размышляет о захвате Ормузского пролива.

Пролив является одним из важнейших в мире маршрутов доставки энергоносителей, через который перевозится примерно пятая часть мировых поставок нефти. Наибольший объем нефти и газа через Ормузский пролив импортирует именно Китай.

Коммерческое судоходство по этому водному пути фактически остановилось с начала войны между США и Израилем против Ирана 10 дней назад.

Трамп заверил, что Ормузский пролив открыт, но Белый дом все еще «думает о его захвате» и может «многое сделать».

Напомним, что Иран не закрыл пролив, но угрожал обстрелять любые американские или израильские танкеры, которые попытаются пройти через нее.

Цены на нефть упали после заявления Трампа

Как пишет Bloomberg, нефтяной рынок отреагировал на заявление Трампа о «почти завершенной войне» с Ираном и цены на «черное золото» упали до 89 долларов за баррель.

CNN отмечает, что комментарии Трампа почти завершенную войну прозвучали лишь спустя несколько часов после того, как министр обороны США Пит Хегсет ретвитнул изображение, на котором, в частности, было написано: «Мы только начали воевать».

Ранее NYT назвал 5 общих черт, почему удары Трампа по Ирану напоминают войну Путина в Украине.