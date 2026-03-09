Макрон спрогнозировал, сколько может продолжаться война в Иране

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война в Иране вряд ли завершится в ближайшие дни и может продолжаться еще некоторое время.

Об этом он сказал, комментируя развитие боевых действий в регионе.

По словам французского лидера, на данный момент нет признаков быстрого завершения конфликта.

«Я считаю, что ничто не указывает на то, что эта война закончится в ближайшие дни», — отметил Макрон.

Он предположил, что интенсивная фаза боевых действий может продолжаться еще несколько дней или даже несколько недель. При этом многое будет зависеть от того, какие цели определят стороны конфликта.

Макрон подчеркнул, что изменения политического режима или системы власти невозможно добиться только бомбардировками.

В то же время, по его словам, если целью является нейтрализация баллистических возможностей Ирана или его военно-морских сил, это может быть достигнуто в течение нескольких недель.

Президент Франции также отметил, что последствия войны уже начинают ощущаться в мировой экономике.

В частности, конфликт уже влияет на цены на горючее, и в ближайшие недели это может привести к подорожанию бензина на заправках.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может сказаться на военном сотрудничестве между Россией и Ираном. По его словам, нынешняя ситуация фактически усложняет полноценное взаимодействие двух стран в сфере ракетных технологий и оборонной промышленности.

В то же время Стубб отметил, что переключение глобального внимания на конфликт на Ближнем Востоке может открыть дополнительные дипломатические возможности для Украины. Однако он предостерег, что рост мировых цен на нефть потенциально играет в интересах России, ведь дополнительные доходы от энергоресурсов могут пойти на финансирование войны.

Тем временем, Москва фактически отказалась от нейтральной позиции и открыто заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.

В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин в одном из интервью подчеркнул, что Россия «не является нейтральной стороной» в этом конфликте и поддерживает Тегеран.

При этом российская сторона традиционно пытается переложить ответственность за эскалацию на Запад и Израиль. Келин подверг критике международное сообщество за обвинение Ирана в обострении ситуации и заявил, что, по его мнению, Тегеран якобы лишь «отвечает на атаку» со стороны США и Израиля.