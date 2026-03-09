Китай сделал заявление о новом лидере Ирана

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай выступает против «любых действий», направленных против нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел КНР Гуо Цзякунь, сообщает The Times of Israel.

«Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом, а суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны уважаться», — подчеркнули в китайском ведомстве.

По словам Гуо Цзякуня, назначение нового лидера «является решением иранской стороны, принятым на основе ее конституции».

Новый лидер Ирана

В Иране назначен новый верховный лидер. Им стал сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи — 56-летний Моджтаба Хаменеи. Он никогда раньше не занимал государственные должности. Однако его считают влиятельной фигурой в иранских религиозно-политических кругах.

Заметим, после этого избрание премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призывая его к восстанию против режима аятолл, сохраняющего власть в стране. В то же время, Тель-Авив стремится «освободить Иран от ига тирании».

Заметим, информация о назначении Моджтаба Хаменеи появилась через несколько дней после гибели его отца. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полной смены руководства в Иране, а также у него даже есть несколько кандидатур на роль «хорошего лидера».

Уже после Моджтаба Хаменеи Трамп заявил, что он не сможет долго удерживаться у власти без одобрения Соединенных Штатов. Свою позицию он объяснил тем, что Вашингтон хочет избежать ситуации, когда через несколько лет снова придется возвращаться к конфликту с Ираном.