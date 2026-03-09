Китай зробив заяву щодо нового лідера Ірану

Прапор Китаю. / © Associated Press

Китай виступає проти «будь-яких дій», спрямованих проти нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Гуо Цзякунь, повідомляє The Times of Israel.

«Китай виступає проти втручання у внутрішні справи інших країн під будь-яким приводом, а суверенітет, безпека та територіальна цілісність Ірану повинні поважатися», — наголосили у китайському відомстві.

За словами Гуо Цзякуня, призначення нового лідера «є рішенням іранської сторони, прийнятим на основі її конституції».

Новий лідер Ірану

В Ірані призначили нового верховного лідера. Ним став син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї — 56-річний Моджтаба Хаменеї. Він ніколи раніше не обіймав державних посад. Однак його вважають впливовою фігурою в іранських релігійно-політичних колах.

Зауважимо, після цього обрання прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу, закликаючи його до повстання проти режиму аятол, який зберігає владу в країні. Водночас Тель-Авів прагне «звільнити Іран від ярма тиранії».

Зауважимо, інформація про призначення Моджтаба Хаменеї з’явилася за кілька днів після загибелі його батька. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче повної зміни керівництва в Ірані, а також він навіть має кілька кандидатур на роль «хорошого лідера».

Вже після Моджтаба Хаменеї Трамп заявив, що він не зможе довго утримуватися при владі без схвалення Сполучених Штатів. Свою позицію він пояснив тим, мовляв, Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном.