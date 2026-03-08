Керівники Ірану проголосували на наступника Хаменеї: ЗМІ розкрили, хто це може бути

Прапор Ірану

В Ірані могли завершити голосування щодо наступника верховного лідера Алі Хаменеї. За інформацією місцевих ЗМІ, головним претендентом на цю посаду є його син — Моджтаба Хаменеї.

Про це заявив високопоставлений іранський священнослужитель та член Асамблеї експертів аятола Хоссейналі Ешкеварі, який брав участь у голосуванні, передає Reuters.

За його словами, процес голосування вже завершено, а результати можуть оголосити найближчим часом.

«Голосування завершено, результати будуть оголошені найближчим часом», — заявив Ешкеварі у відеозверненні, оприлюдненому в іранських медіа.

Останніми днями Моджтаба Хаменеї розглядається аналітиками як головний кандидат на посаду верховного лідера — одну з найвпливовіших посад у державі, яка передбачає контроль над ключовими політичними та військовими рішеннями країни.

Втім, можливе призначення сина чинного лідера викликає суперечки всередині іранської еліти. У шиїтській політичній традиції Ірану, сформованій після Ісламської революції 1979 року, передача влади від батька до сина не схвалюється.

Попри це, деякі експерти вважають, що таке рішення може стати символічним кроком, покликаним продемонструвати стабільність і силу іранського режиму на тлі зовнішнього тиску.

Ситуація розвивається на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. Ізраїль останніми днями продовжує удари по іранських об’єктах та військових діячах.

Зокрема, ізраїльська сторона заявила про ліквідацію Аболкасема Бабаяна, нещодавно призначеного керівником військової канцелярії верховного лідера.

Водночас можливе призначення нового керівника Ірану може загострити і міжнародну політичну напругу. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон має брати участь у визначенні майбутнього лідера Ірану, однак Тегеран категорично відкинув таку ідею.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану не зможе довго утримуватися при владі без схвалення Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном, особливо через ризик створення ядерної зброї.

В Ізраїлі також пообіцяли, що будь-який наступник ліквідованого верховного лідера Ірану буде «однозначною мішенню для знищення».

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб.