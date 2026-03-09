Селена Гомес зворушливо привітала Бенні Бланко з 38-річчям і показала їхні ніжні фото

Селена Гомес та Бенні Бланко / © instagram.com/selenagomez

Американська співачка й акторка Селена Гомес публічно звернулася до свого чоловіка — музичного продюсера Бенні Бланко — з нагоди його дня народження. 8 березня артисту виповнилося 38 років.

У своєму акаунті в Instagram зірка поділилася серією особистих фотографій із коханим. Серед них раніше не опубліковані фото з їхнього весілля, атмосферні знімки з різних заходів, які пара відвідувала разом, а також прості й щирі моменти з повсякденного життя. Такі домашні та невимушені кадри лише підкреслили близькість закоханих і додали публікації особливої ніжності.

Селена Гомес та Бенні Бланко / © instagram.com/selenagomez

Публікацію артистка супроводила коротким, але дуже емоційним привітанням.

«Із днем народження, коханий. Кохаю тебе всім моїм серцем», — написала вона.

Втім, стосунки зіркової пари досі активно обговорюють у Мережі. Частина прихильників Гомес підтримує її вибір, однак є й ті, хто не приховує скепсису щодо союзу співачки з продюсером. Попри це, сама артистка неодноразово демонструє, що почувається щасливою поруч із чоловіком і не зважає на сторонні думки.

