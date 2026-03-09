Який артеріальний тиск сьогодні вважається нормальним для дорослих та дітей

Артеріальний тиск: норма

Фізіологія артеріального тиску та причини його змін

Артеріальний тиск — це один із головних показників того, як працює ваше серце та в якому стані перебувають судини. Він відображає силу, з якою кров тисне на стінки артерій під час циркуляції.

Коли ви бачите два числа на тонометрі, вони означають різні етапи роботи серцевого м’яза. Перше число — це систолічний тиск, який у народі часто називають верхнім. Він фіксує силу тиску в той момент, коли серце стискається і з силою виштовхує порцію крові в артерії. Саме цей показник демонструє, наскільки інтенсивно працює серце як насос. Друге число — це діастолічний тиск, або нижній. Він показує рівень тиску в системі в той момент, коли серце розслабляється між ударами й відпочиває. Цей показник більше залежить від тонусу та опору самих судин.

У молоді роки наші судини зазвичай дуже гнучкі та еластичні, тому вони легко підлаштовуються під фізичні навантаження чи стрес. Проте з часом стінки артерій природним чином стають жорсткішими. Сучасна медицина зауважує, що стабільне зростання цих цифр на тонометрі не варто списувати на поважний вік. Це не норма, а сигнал про те, що судини втрачають еластичність і потребують підтримки. Коли показники тиску в порядку, серце працює економно, а всі органи отримують достатньо кисню без зайвого перенапруження всієї системи.

Нормальний артеріальний тиск для дітей та підлітків

У дитячому віці рівень тиску значно нижчий, ніж у дорослих, і він стрімко змінюється в міру фізичного розвитку. Показники розраховуються індивідуально, оскільки кожен сантиметр зросту додає навантаження на судинне русло. Для здорового розвитку дитини орієнтовними вважаються такі діапазони:

Новонароджені до 2 тижнів. Систолічний — 60–96 мм рт. ст., діастолічний — 40–50 мм рт. ст.

Немовлята від 2 до 12 місяців. Систолічний — 90–112 мм рт. ст., діастолічний — 50–74 мм рт. ст.

Діти від 2 до 5 років. Систолічний — 100–116 мм рт. ст. діастолічний — 60–76 мм рт. ст.

Школярі від 6 до 12 років. Систолічний — 100–126 мм рт. ст. діастолічний — 60–82 мм рт. ст.

Підлітки від 13 до 15 років. Систолічний — 110–136 мм рт. ст., діастолічний — 70–86 мм рт. ст.

Артеріальний тиск: сучасні норми по віку для дорослих

Сучасна медицина переглянула старі підходи, згідно з якими артеріальний тиск мав «право» зростати разом із віком. Раніше показники 150/90 мм рт. ст. для людей старше 60 років вважалися прийнятними, проте сьогодні такі таблиці визнані застарілими. Нинішня класифікація є єдиною для всіх дорослих, оскільки вона базується на реальних ризиках виникнення небезпечних ускладнень.

Згідно з актуальними стандартами, якими керуються лікарі в Україні, стан серцево-судинної системи оцінюють за такими критеріями:

Оптимальний тиск. Верхнє число (систолічний): менше 120 мм рт. ст. Нижнє число (діастолічне): менше 80 мм рт. ст.

Нормальний тиск. Верхнє число: 120–129 мм рт. ст. Нижнє число: 80–84 мм рт. ст.

Високий нормальний тиск. Верхнє число: 130–139 мм рт. ст. Нижнє число: 85–89 мм рт. ст.

Гіпертензія I ступеня. Верхнє число: 140–159 мм рт. ст. Нижнє число: 90–99 мм рт. ст.

Гіпертензія II ступеня. Верхнє число: 160–179 мм рт. ст. Нижнє число: 100–109 мм рт. ст.

Гіпертензія III ступеня. Верхнє число: 180 мм рт. ст. і вище Нижнє число: 110 мм рт. ст. і вище

У молоді роки чоловіки зазвичай мають вищий артеріальний тиск, ніж жінки, що часто пов’язують із впливом гормонів та фізичною активністю. Однак ситуація змінюється з віком. Після 50 років, коли у жінок починається період менопаузи, захисна дія естрогенів слабшає, і показники тиску починають стрімко зростати. У цей період різниця в цифрах між чоловіками та жінками практично зникає, а ризики для здоров’я стають однаково високими для обох статей.

За яких показників тиску потрібно звернути увагу на здоров’я

Особливу увагу варто звернути на стан, який лікарі називають «високим нормальним тиском».

Якщо ваші показники стабільно тримаються в таких межах — верхнє число (систолічний) — 130–139 мм рт. ст., нижнє число (діастолічний) — 85–89 мм рт. ст. — це вже не просто цифри, а серйозний сигнал від організму. Навіть якщо ви почуваєтеся добре, такий рівень тиску означає, що ваші судини перебувають під постійною напругою. Дослідження підтверджують, що на цьому етапі ймовірність виникнення інсульту зростає у два рази. Саме тому такі показники є критичною точкою, коли ще можна уникнути серйозних проблем у майбутньому, просто змінивши щоденні звички — наприклад, зменшивши кількість солі в раціоні або додавши легку фізичну активність.

Контроль артеріального тиску після 60 років: коли підвищення — не норма

Контроль артеріального тиску після 60 років має свої особливості, пов’язані з віковими змінами в організмі. У цей період багато людей стикаються з явищем, яке в медицині називають ізольованою систолічною гіпертензією. Це стан, коли верхнє (систолічне) число на тонометрі помітно зростає, тоді як нижнє (діастолічне) залишається в межах норми або навіть знижується. Головною причиною такого розриву є втрата еластичності великих артерій — з роками вони стають жорсткішими і вже не можуть так ефективно амортизувати потік крові.

Раніше в медичній практиці існував підхід, за якого показники 150 чи навіть 160 мм рт. ст. вважалися допустимими для літніх людей. Однак сучасні дослідження довели, що такі цифри суттєво підвищують ризик серцево-судинних катастроф. Сьогодні лікарі ставлять за мету підтримувати тиск на рівні нижче 140/90 мм рт. ст. Якщо пацієнт добре почувається та адекватно реагує на лікування, фахівці намагаються досягти ще безпечніших показників — 130/80 мм рт. ст.

При цьому вкрай важливо уникати надто різкого зниження тиску за допомогою ліків. Організму літньої людини потрібен час для адаптації, адже стрімке падіння показників може викликати сильне запаморочення, порушення координації та навіть небезпечні падіння. Саме тому схема лікування завжди підбирається індивідуально, з урахуванням усіх хронічних захворювань.

Рекомендації для правильного вимірювання та підтримки норми

Для отримання достовірних даних під час домашнього контролю необхідно дотримуватися чіткої послідовності дій.

Вимірювання проводиться після п’ятихвилинного відпочинку в сидячому положенні, коли спина має опору, а рука лежить на рівні серця. Помилки в техніці, такі як схрещені ноги чи розмови, можуть спотворити результат на 10–20 одиниць. Рекомендується проводити заміри вранці та ввечері перед прийомом ліків і фіксувати результати у щоденнику.

Для стабілізації стану судин критично важливо обмежити вживання солі до 5 грамів на добу та додати в раціон продукти, багаті на калій. Щоденна фізична активність протягом 30 хвилин допомагає серцю працювати ефективніше, а відмова від куріння запобігає постійним спазмам судин. Схуднення навіть на 5 кілограмів може суттєво знизити цифри на тонометрі, що разом із повноцінним сном створює надійну базу для збереження здоров’я на будь-якому етапі життя.