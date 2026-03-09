У Києві чоловік заплатить 51 000 гривень штрафу за спробу стати пенсіонером

В Україні покарали чоловіка за спробу оформити пенсію / © iStock

Дарницький районний суд Києва виніс вирок киянину, який за попередньою змовою з невстановленими особами виготовив фальшиву довідку МСЕК. Зловмисник планував не лише незаконно отримувати державні виплати, а й безперешкодно покинути територію України в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік хотів стати пенсіонером, щоб уникнути мобілізації

Як встановило слідство, не пізніше червня 2024 року чоловік вирішив «забезпечити» собі право на виїзд з України та відстрочку від мобілізації. Для цього він надав свої персональні дані спільникам, які виготовили на його ім’я довідку до акту огляду МСЕК серії 12 ААГ № 097047.

Згідно з документом, чоловіку нібито встановили ІІ групу інвалідності у Добропільській філії Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. На довідці стояли підроблені підписи та печатки установи.

Маючи на руках фальшивку, киянин почав діяти масштабно:

Пенсійний фонд: 28 червня він подав заяву через вебпортал ПФУ для призначення пенсії за інвалідністю. Щомісячна виплата мала становити 2361 грн. Соцзахист: 12 липня чоловік особисто прийшов до Управління соцзахисту Подільської РДА у Києві, де намагався оформити додаткову державну допомогу, знову пред’явивши підробку.

Схема провалилася на етапі перевірки документів — фахівці ПФУ виявили ознаки підробки та звернулися до правоохоронців. Гроші чоловік отримати не встиг.

Угода з прокурором та 50 тисяч гривень на ЗСУ

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та уклав угоду з прокурором. Крім того, намагаючись загладити провину перед суспільством, чоловік перерахував 50 000 гривень на потреби Збройних сил України.

Суддя Дарницького районного суду затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнано винним за трьома статтями КК України (замах на шахрайство, виготовлення та використання підроблених документів).

Остаточне покарання: штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень .

Спеціальна конфіскація: мобільний телефон «Samsung A05s», за допомогою якого чоловік подавав заявки на вебпорталі, конфісковано у власність держави.

