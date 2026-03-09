- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
Відомий український співак просто під час концерту освідчився дівчині
Кохана артиста відповіла згодою.
Один із учасників українського гурту Nazva, співак Ярослав Яровенко, освідчився дівчині Олександрі.
Сталося це просто під час концерту колективу. Так, гурт 7 березня виступив у Києві. Концерт запам'ятався не лише піснями, а й одним романтичним моментом. Вокаліст Ярослав Яровенко освідчився коханій Олександрі. Просто на сцені співак став на одне коліно та дістав обручку.
"Сашо, я прошу в тебе руки і серця", - звернувся до дівчини артист.
Тим часом його обраниця відповіла згодою, одягнувши прикрасу на безіменний палець. Глядачі неабияк були раді за парочку та привітали їх гучними оваціями.
Зазначимо, Ярослав Яровенко – учасник гурту Nazva, до складу якого також входить музикант Павло Гоц. Широку популярність колектив здобув 2023 року, коли став фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2024". Артисти боролись за перемогу з піснею SLAVIC ENGLISH, але в турнірній таблиці опинились на 11-й сходинці.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що актор В'ячеслав Довженко одружується вдруге. Артист на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнався, що освідчився своїй обраниці Світлані.