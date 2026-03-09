Які найсолодші сорти полуниці: їх обов’язково треба посадити цієї весни

Полуниця — це популярна ягода, яку люблять абсолютно всі. Саме тому багато городників щороку намагаються знайти сорти, які дають найбільш солодкі та соковиті ягоди. Проте не всі сорти однакові. Деякі мають більш кислуватий смак, інші вирізняються особливою солодкістю і насиченим ароматом. Якщо правильно вибрати сорт, можна отримати великий урожай смачних ягід.

«Альба». Цей сорт вважається одним із найпопулярніших ранніх сортів полуниці. Його ягоди великі, яскраво-червоні й дуже ароматні. Головною перевагою цього сорту є приємний солодкий насичений смак. Крім того, рослини добре переносять весняні перепади температур і дають стабільно високий урожай.

«Клері». Ще один дуже солодкий сорт. Його часто вирощують не лише на дачах, а й у фермерських господарствах. Ягоди мають насичений аромат, щільну м’якоть і приємний десертний смак. Завдяки цьому сорт ідеально для приготування варення чи десертів.

«Хоне». Сорт відомий своєю врожайністю та насиченим солодким смаком з легкою кислинкою. Ягоди мають красиву форму і яскравий колір. Цей сорт дуже популярний серед досвідчених садівників.