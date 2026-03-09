- Дата публікації
Які найсолодші сорти полуниці: їх обов’язково треба посадити цієї весни
Якщо правильно вибрати сорт полуниці, можна отримати навіть з невеликої ділянки багато смачних ягід.
Полуниця — це популярна ягода, яку люблять абсолютно всі. Саме тому багато городників щороку намагаються знайти сорти, які дають найбільш солодкі та соковиті ягоди. Проте не всі сорти однакові. Деякі мають більш кислуватий смак, інші вирізняються особливою солодкістю і насиченим ароматом. Якщо правильно вибрати сорт, можна отримати великий урожай смачних ягід.
Які сорти полуниці найсолодші та найсмачніші
«Альба». Цей сорт вважається одним із найпопулярніших ранніх сортів полуниці. Його ягоди великі, яскраво-червоні й дуже ароматні. Головною перевагою цього сорту є приємний солодкий насичений смак. Крім того, рослини добре переносять весняні перепади температур і дають стабільно високий урожай.
«Клері». Ще один дуже солодкий сорт. Його часто вирощують не лише на дачах, а й у фермерських господарствах. Ягоди мають насичений аромат, щільну м’якоть і приємний десертний смак. Завдяки цьому сорт ідеально для приготування варення чи десертів.
«Хоне». Сорт відомий своєю врожайністю та насиченим солодким смаком з легкою кислинкою. Ягоди мають красиву форму і яскравий колір. Цей сорт дуже популярний серед досвідчених садівників.
«Зенга Зенгана» — перевірений часом сорт, який вирощують на своїх ділянках усі досвідчені садівники. Полуниця середнього розміру, але вирізняється насиченим ароматом і дуже солодким смаком. Цей сорт добре підходить для варення, джемів і заморожування.