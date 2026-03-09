В жодному разі не купуйте ці кухонні прилади: коштують дорого, а користі від них практично немає

У магазинах можна знайти десятки приладів, які часто рекламуються як незамінні помічники на кухні. Проте на практиці багато з них виявляються не такими корисними, як здається на перший погляд. Деякі кухонні ґаджети коштують чимало грошей, займають місце на полицях і в шафах, але використовуються лише кілька разів, після чого про них просто забувають.

Електричний ніж. Електричні ножі часто рекламують як зручний інструмент для швидкого нарізання продуктів. Однак на практиці вони рідко виправдовують очікування. Такий прилад потребує підключення до мережі, займає більше місця та вимагає додаткового догляду. До того ж звичайний гострий кухонний ніж часто дає раду із завданням значно швидше і простіше.

Машина для приготування попкорну. Більшість людей користується нею лише кілька разів після купівлі. Після цього прилад зазвичай просто стоїть у шафі, займаючи місце. До того ж попкорн легко приготувати на звичайній сковороді або у мікрохвильовій печі.

Яйцеварки часто рекламують як зручний спосіб ідеально приготувати яйця. Проте більшість господинь погоджуються, що звичайна каструля з водою може впоратись з цим завданням не гірше. Окрім того, яйцеварка є додатковим приладом, який потребує місця для зберігання і використовується не так вже й часто.

Шоколадний фонтан. Шоколадні фонтани дійсно мають ефектний вигляд і можуть прикрасити святковий стіл. Однак у повсякденному житті їх використовують дуже рідко. Крім того, такий прилад потребує ретельного миття після використання, що часто займає більше часу, ніж саме приготування десерту.