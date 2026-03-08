ТСН у соціальних мережах

У березні полийте цим розчином плодові дерева — і зберете з кожного по 150 кг ягід

Чим підживити сливу, абрикос і вишню у березні: ефективний спосіб збільшити врожай. Проста суміш із трьох компонентів, яка допомагає зміцнити коріння, запобігти осипанню зав’язі та отримати великі солодкі плоди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити вишні та сливи навесні

Чим підживити вишні та сливи навесні / © pexels.com

У багатьох садівників виникає ситуація, коли плодові дерева навесні рясно цвітуть, але кількість плодів залишається дуже малою. Зав’язь осипається, і ягід ледве вистачає, щоб просто скуштувати. Однією з основних причин такого явища є нестача поживних речовин у ґрунті на початку вегетаційного періоду. Після зими дерева починають активно відновлювати всі процеси, і для формування зав’язі їм необхідна достатня кількість мікроелементів. Саме тому своєчасне весняне підживлення має ключове значення для майбутнього врожаю кісточкових культур. Про це пише ресурс «Добрі новини».

Чому саме березень є найважливішим місяцем для підживлення

Багато власників садів звикли удобрювати плодові дерева у травні, коли рослини вже активно ростуть. Однак для кісточкових культур, таких як слива, вишня та абрикос, це вже запізно.

Ці дерева починають свій вегетаційний період дуже рано — практично одразу після танення снігу. Саме у цей момент формується основа майбутнього врожаю.

Якщо у ґрунті не вистачає поживних речовин у березні:

  • цвітіння може бути слабшим;

  • частина бутонів не розкриється;

  • значна кількість зав’язі осипатиметься.

У результаті навіть здорові дерева можуть дати дуже скромний урожай.

Чим підживити кісточкові дерева навесні

Ефективним способом покращення живлення дерев є використання комплексної суміші з трьох компонентів, яка забезпечує рослини необхідними елементами.

Для приготування знадобляться: 500 г азофоски, 1 літрова банка подрібненої яєчної шкаралупи, 1 кг садового діатоміту.

  • Азофоска містить три основні елементи живлення рослин — азот, фосфор і калій. Вони стимулюють ріст пагонів, формування бутонів та розвиток плодів.

  • Яєчна шкаралупа є природним джерелом кальцію, який зміцнює тканини рослини та допомагає зменшити опадання зав’язі.

  • Діатоміт покращує структуру ґрунту, сприяє розвитку кореневої системи та допомагає утримувати вологу.

У комплексі таке підживлення позитивно впливає на загальний стан дерев і сприяє формуванню більших та солодших плодів.

Як правильно вносити підживлення

Щоб добрива були максимально ефективними, важливо правильно їх застосувати.

  1. Усі компоненти необхідно ретельно перемішати у великій ємності.

  2. Отриману суміш рівномірно розподілити по колу навколо дерева, приблизно по периметру крони.

  3. Після цього добриво слід злегка загорнути у ґрунт за допомогою граблів.

  4. Дозування залежить від віку дерева: для молодих дерев (до 5 років) — приблизно 2 склянки суміші; для дорослих дерев — 3-4 склянки.

Якщо ґрунт сухий, після внесення підживлення бажано провести рясний полив. Зазвичай достатньо 2-3 відер води на одне дерево. Волога допоможе поживним речовинам швидше проникнути до кореневої системи.

