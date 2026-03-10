Цей простий трюк у березні зробить ваші ковдри неймовірно свіжими

Як освіжити ковдру без прання в березні / © pexels.com

Реклама

Весняне сонце може набагато більше зробити для вашої постілі, ніж здається. Його промені — це ультрафіолет, який природним чином зменшує кількість бактерій, мікроскопічних паразитів і грибків у тканині. Завдяки цьому ваші ковдри стають чистими та свіжими без жодних маніпуляцій і використання хімічних засобів.

За зиму в подушках і ковдрах може накопичуватися зайва волога. Відбувається це через опалення, природне потовиділення під час сну та перепади температур. Навіть якщо вам здається, що тканина суха, всередині наповнювача може залишатися невидима вологість.

Щоб її позбутися, потрібно всього лише винести ковдри й подушки на балкон чи у двір сонячного дня. Свіже повітря, вітер і сонце допоможуть підсушити тканину, зменшать неприємний запах та зроблять наповнювач пухким і легким.

Реклама

Найчастіше вистачить навіть кількох годин на сонці, щоб помітно освіжити постіль. Водночас вам не доведеться витрачати свій час на прання. Таке «сонячне провітрювання» фахівці радять проводити щовесни, коли починаються теплі дні.