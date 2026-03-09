Сійте одразу після сходження снігу: вісім овочів, яким не страшні весняні морози

Що сіяти після танення снігу / © pexels.com

Фахівці радять насамперед звернути увагу на ті культури, які без проблем переносять прохолоду весняної землі і здатні витримати короткочасні морози.

Ви можете не чекати на встановлення стабільного тепла. Часто раннє висівання значно ефективніше, адже рослини вбирають вологу, що залишилася після танення снігів. Березень-квітень багато городників вважають найкращим періодом для початку городніх робіт: світловий день вже триваліший, а завдяки помірній температурі формується міцна коренева система.

Багато ранніх овочів і зелені мають природне пристосування до прохолодних умов. Якщо ви посієте їх у ґрунт, який щойно підтанув, рослини пройдуть природне загартування. Як результат, вони отримають краще протистояння хворобам та шкідникам.

Рукола

Ароматна зелень, яку можна сміливо висівати у відкритий ґрунт вже від кінця березня. Ба більше, прохолодна весняна погода позитивно вплине на її смакові якості — листя буде менш гірким і більш ніжним.

Редиска

Її вважають однією з найшвидших і найменш вибагливих культур ранньої весни. Зазвичай її починають висівати в кінці березня-на початку квітня. Насіння без проблем проросте вже за температури близько +2…+3 °C. А молоді листочки витримають навіть короткочасні заморозки до −3…−4 °C.

Шпинат

Рослина, яка краще зростає у вологих і прохолодних умовах. Якщо запізнитися з висіванням, то шпинат надто швидко сформує квітконос і перейде у фазу стрілкування, припинивши нарощувати листову масу.

Салатна гірчиця

Ця культура досить витривала, вона може формуватися навіть в досить прохолодному ґрунті. А якщо ви накриєте грядку агроволокном, то урожай зберете ще раніше.

Морква

Висівати цю культуру радять на початку квітня, щоб рослина максимально використала природну вологу з ґрунту. Щоправда, в такому разі не варто чекати на швидку появу сходів — для цього інколи потрібно 2-3 тижні.

Горох

Насіння цієї культури має щільну оболонку, яка захищає його від низької температури. Навіть якщо після висівання повернуться короткочасні морози, насіння збережеться в ґрунті і проросте щойно стане тепліше.

Цибуля-сіянка

Традиційно оптимальним періодом для її висівання вважається квітень. Завдяки прохолодному ґрунту коренева система активно розвивається, а це допоможе в майбутньому сформувати щільну і велику цибулину.

Листова петрушка

В насінні цієї культури містяться ефірні олії, а тому вони проростають повільніше. Завдяки ранньому висіванню і добре зволоженому ґрунту рослина раніше проростає.