ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
2 хв

Сійте одразу після сходження снігу: вісім овочів, яким не страшні весняні морози

Раннє висівання городини — чудова можливість максимально використати природну вологу, якою наситився ґрунт після зими.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що сіяти після танення снігу

Що сіяти після танення снігу / © pexels.com

Фахівці радять насамперед звернути увагу на ті культури, які без проблем переносять прохолоду весняної землі і здатні витримати короткочасні морози.

Ви можете не чекати на встановлення стабільного тепла. Часто раннє висівання значно ефективніше, адже рослини вбирають вологу, що залишилася після танення снігів. Березень-квітень багато городників вважають найкращим періодом для початку городніх робіт: світловий день вже триваліший, а завдяки помірній температурі формується міцна коренева система.

Багато ранніх овочів і зелені мають природне пристосування до прохолодних умов. Якщо ви посієте їх у ґрунт, який щойно підтанув, рослини пройдуть природне загартування. Як результат, вони отримають краще протистояння хворобам та шкідникам.

Рукола

Ароматна зелень, яку можна сміливо висівати у відкритий ґрунт вже від кінця березня. Ба більше, прохолодна весняна погода позитивно вплине на її смакові якості — листя буде менш гірким і більш ніжним.

Редиска

Її вважають однією з найшвидших і найменш вибагливих культур ранньої весни. Зазвичай її починають висівати в кінці березня-на початку квітня. Насіння без проблем проросте вже за температури близько +2…+3 °C. А молоді листочки витримають навіть короткочасні заморозки до −3…−4 °C.

Шпинат

Рослина, яка краще зростає у вологих і прохолодних умовах. Якщо запізнитися з висіванням, то шпинат надто швидко сформує квітконос і перейде у фазу стрілкування, припинивши нарощувати листову масу.

Салатна гірчиця

Ця культура досить витривала, вона може формуватися навіть в досить прохолодному ґрунті. А якщо ви накриєте грядку агроволокном, то урожай зберете ще раніше.

Морква

Висівати цю культуру радять на початку квітня, щоб рослина максимально використала природну вологу з ґрунту. Щоправда, в такому разі не варто чекати на швидку появу сходів — для цього інколи потрібно 2-3 тижні.

Горох

Насіння цієї культури має щільну оболонку, яка захищає його від низької температури. Навіть якщо після висівання повернуться короткочасні морози, насіння збережеться в ґрунті і проросте щойно стане тепліше.

Цибуля-сіянка

Традиційно оптимальним періодом для її висівання вважається квітень. Завдяки прохолодному ґрунту коренева система активно розвивається, а це допоможе в майбутньому сформувати щільну і велику цибулину.

Листова петрушка

В насінні цієї культури містяться ефірні олії, а тому вони проростають повільніше. Завдяки ранньому висіванню і добре зволоженому ґрунту рослина раніше проростає.

Дата публікації
Кількість переглядів
569
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie