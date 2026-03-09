Сейте сразу после схождения снега: восемь овощей, которым не страшны весенние морозы

Что сеять после таяния снега / © pexels.com

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на те культуры, которые без проблем переносят прохладу весенней земли и способны выдержать кратковременные морозы.

Вы можете не ждать установления стабильного тепла. Часто ранний посев значительно эффективнее, ведь растения впитывают влагу, оставшуюся после таяния снегов. Март-апрель многие огородники считают лучшим периодом для начала огородных работ: световой день уже длиннее, а благодаря умеренной температуре формируется крепкая корневая система.

Многие ранние овощи и зелень имеют естественную приспособленность к прохладным условиям. Если вы посеете их в только что подтаявшую почву, растения пройдут природную закалку. Как результат, они получат хорошее противостояние болезням и вредителям.

Руккола

Ароматная зелень, которую можно смело высевать в открытую почву уже с конца марта. Более того, прохладная весенняя погода положительно повлияет на ее вкусовые качества — листья будут менее горькими и более нежными.

Редис

Его считают одной из самых быстрых и наименее прихотливых культур ранней весной. Обычно его начинают высевать в конце марта-начале апреля. Семена без проблем прорастут уже при температуре около +2…+3 °C. Молодые же листочки выдержат даже кратковременные заморозки до -3…-4 °C.

Шпинат

Растение, которое лучше растет во влажных и прохладных условиях. Если опоздать с посевом, то шпинат слишком быстро сформирует цветонос и перейдет в фазу стрелкования, перестав наращивать листовую массу.

Салатная горчица

Эта культура достаточно вынослива, она может формироваться даже в достаточно прохладной почве. А если вы накроете грядку агроволокном, урожай соберете еще раньше.

Морковь

Высевать эту культуру советуют в начале апреля, чтобы растение максимально использовало естественную влагу из почвы. Правда, в таком случае не стоит ждать скорого появления всходов — для этого иногда нужно 2-3 недели.

Горох

Семена этой культуры имеют плотную оболочку, которая защищает их от низкой температуры. Даже если после посева вернутся кратковременные морозы, семена сохранятся в почве и прорастут, как только станет теплее.

Лук-севок

Традиционно оптимальным периодом для его посева считается апрель. Благодаря прохладной почве корневая система активно развивается, а это поможет в будущем сформировать плотную и большую луковицу.

Листовая петрушка

В семенах этой культуры содержатся эфирные масла, поэтому они прорастают медленнее. Благодаря раннему посеву и хорошо увлажненной почве растение раньше прорастает.