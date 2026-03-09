Зеленский заявил, что РФ хочет создать "второй фронт" против Украины

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание со своей переговорной командой относительно переноса переговоров о мире, ситуации на Ближнем Востоке и планов РФ превратить атаки иранского режима во «второй фронт» против Запада.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Переговоры с США откладываются

«Важно, что фактически 24/7 общаемся с американской стороной», — заверил он.

По словам Зеленского, США отложили запланированную на эту неделю встречу с украинской стороной. Причиной стал фокус внимания Вашингтона на ситуации вокруг Ирана.

Он заверил, что Украина готова к встрече «в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичен с точки зрения окончания войны».

«Команда доложила информацию о планах российской стороны, насколько это нам известно, прежде всего, благодаря деятельности наших разведок. Поручил команде еще раз прокоммуницировать с переговорщиками с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины», — рассказал президент.

РФ хочет создать на Ближнем Востоке «второй фронт» против Украины и Запада

Он предупредил, что Россия пытается использовать эскалацию в регионе Персидского залива в свою пользу. Москва стремится фактически превратить удары Ирана по американским базам и соседним странам во «второй фронт» войны против Украины и Запада в целом.

«Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможность для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной», — подытожил он.

Переговоры с РФ: последние новости

Напомним, что делегации Украины, США и РФ предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта.

2 марта Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров должен состояться в период с 5 по 9 марта в Абу-Даби. Однако его перенесли.

Из-за ударов Ирана по ОАЭ стороны искали новую площадку для переговоров. Из-за рисков безопасности в Абу-Даби как альтернативные площадки рассматривались Турция и Швейцария.

Предыдущий этап трехсторонних консультаций прошел 17–18 февраля 2026 года в швейцарской Женеве.