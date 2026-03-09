Украинская ракета обещает дальность до 800 км и преимущества над ATACMS.

Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые по характеристикам напоминают американские ATACMS, однако будут иметь существенные преимущества и вдвое дешевле.

Об этом рассказал в интервью Армия TV главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.

FP-7 уже успешно прошла испытания и способна уничтожать цели на расстоянии сотен километров. У FP-9 будет большая дальность — до 800 км, и сейчас продолжаются подготовительные тесты.

Основная цель разработчиков — снизить стоимость ракет, чтобы производить их в больших объемах.

«Это будет аналог ATACMS, возможно даже с большей боевой частью. Но будет стоить как минимум вдвое дешевле», — отметил Штиллерман.

Ракеты планируется запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, что затрудняет их обнаружение. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, займет около 15 минут.

Характеристики FP-7

Ракт имеет дальность до 200 км, а ее боевая часть весит 150 кг.

Максимальная скорость FP-7 составляет 1500 м/с, а средняя скорость — 800 м/с.

Отклонение от цели имеет 14 м, а максимальное время полета — 250 секунд.

27 февраля Денис Штиллерман лично продемонстрировал испытания FP-7, подтвердив ее эффективность и точность.

Ранее, 20 февраля, раздались взрывы в городе Воткинск (РФ). Это на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной. Очевидцы сообщают об ударе дронов по военному заводу.