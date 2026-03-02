Украину не спасет даже безлимит Patriot: эксперты объяснили проблему

Patriot / © Getty Images

Украина активно использует американские системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. В то же время даже в отсутствие дефицита перехватчиков эти комплексы не способны обеспечить абсолютную защиту. Это подтверждают и современные боевые примеры на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Системы Patriot сегодня остаются одним из ключевых инструментов противодействия баллистическим угрозам, как в Украине, так и в мире. В ходе недавних операций США и Израиля против Ирана были зафиксированы сотни запусков баллистических ракет, что стало серьезным испытанием для противоракетной обороны.

В Украине Patriot фактически является основным средством перехвата таких целей. Однако из-за ограниченного количества ракет-перехватчиков иногда приходится запускать только одну противоракет по одной цели, тогда как стандартная тактика предполагает несколько. Это увеличивает риск прорыва даже в хорошо прикрытых районах.

На первый взгляд проблему можно решить увеличением производства современных ракет PAC-3 MSE или их лицензионным производством. Это действительно могло бы значительно повысить эффективность обороны. Однако даже при полном обеспечении запасами Patriot не гарантирует 100% перехвата.

В сети появились кадры перехвата баллистической ракеты при атаке на военную базу в Катаре. На видео видно, как система запускает несколько перехватчиков подряд, но все они не попадают в цель. В результате ракета достигает объекта.

Такие случаи случаются редко, однако они демонстрируют главную особенность любой системы ПВО: вероятность поражения никогда не равна 100%. Даже самые современные ракеты могут промахнуться из-за сложных траекторий, маневрирования или использования ложных целей.

Особую проблему создают российские комплексы, в частности "Искандер", способные маневрировать на финальном участке полета и применять средства противодействия перехвату. Это делает их более сложными целями, чем многие другие баллистические ракеты.

Эксперты отмечают: для надежной защиты городов и критической инфраструктуры необходима многоуровневая система противоракетной обороны. Она должна включать в себя различные типы средств — от средней дальности до стратегических систем ПРО.

В то же время, получение комплексов класса THAAD или Arrow, которые дополняют Patriot в некоторых странах, остается для Украины сложным вопросом из-за их ограниченного количества и высокой стоимости.

Предприятиям разрешили усилить защиту от атак

Ранее в Украине обновили правила экспериментального проекта по привлечению бизнеса в систему противовоздушной обороны.

Согласно решению правительства стратегические предприятия и объекты критической инфраструктуры могут получать дополнительные средства защиты и боеприпасы под контролем военного командования.

Это позволит усилить оборону энергетических, промышленных и логистических объектов, регулярно стающих целями российских ракетных атак. Эксперты считают, что соединение государственной ПВО и локальных систем защиты поможет снизить риски ударов по ключевым объектам и частично компенсировать ограниченные возможности стратегических комплексов.

Также напомним, что ранее соучредитель украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман сообщал о подготовке к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP-7.

Параллельно Fire Point работает над еще одной моделью баллистической ракеты FP9, которая имеет боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км. Тестовые испытания баллистики, способной ударить по Москве и Петербургу, тоже должны были состояться в феврале этого года. Ее кодификация анонсировалась на лето 2026 года.