Украинский дрон-бомбардировщик вернулся с задания с необычным "трофеем" (фото)
Украинский ударный дрон вылетел на задание в прошлом месяце для удара по российским целям. Когда вернулся, военные обнаружили, что аппарат проткнут грубым трезубцем из гвоздей и тонких стальных прутьев.
Об этом говорится в сообщении Business Insider со ссылкой на Alex Eine.
Командир подразделения Алексей Эйне из Харьковской области рассказал Business Insider, что трезубец точно запущен из другого дрона, а не с земли. Backfire летел на высоте более 800 м, когда получил удар сверху в слепую зону без камер.
Первый документированный случай использования трезубца для перехвата дронов.
Эйне не знает точного момента удара – телеметрия показывает возможные отметки, но ветер дает схожие сигналы. Исключен дружеский огонь из-за координации. Дрон выжил благодаря крепкому каркасу, хоть и с царапинами.
«Другие дроны более уязвимы. Трезубец разрушит пропеллеры квадрокоптеров», - сказал Эйне.
Он отметил, что Россия вооружает «Шахеды» ПВО-ракетами против вертолетов. Украина – перехватчики и морские дроны из ЗРК.
Напомним, в США появился "аналог Shahed". Эти дроны концептуально подобны иранским Shahed и могут иметь спутниковую связь.
Между тем в рамках операции "Эпическая ярость" против иранских целей 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения БПЛА .