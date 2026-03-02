Украинский дрон-бомбардировщик вернулся с задания с необычным "трофеем" (фото)

Фото Alex Eine

Реклама

Украинский ударный дрон отправился на миссию для поражения российских целей. Когда он вернулся на базу, солдаты были удивлены: корпус дрона был прошит примитивным трезубцем из гвоздей и тонких стальных прутьев.

Об этом говорится в сообщении Business Insider со ссылкой на Alex Eine.

Командир подразделения Алексей Эйне из Харьковской области рассказал Business Insider, что трезубец точно запущен из другого дрона, а не с земли. Backfire летел на высоте более 800 м, когда получил удар сверху в слепую зону без камер.

Реклама

Первый документированный случай использования трезубца для перехвата дронов.

Трезубец в фюзеляже. Фото: Alex Eine

Эйне не знает точного момента удара – телеметрия показывает возможные отметки, но ветер дает схожие сигналы. Исключен дружеский огонь из-за координации. Дрон выжил благодаря крепкому каркасу, хоть и с царапинами.

«Другие дроны более уязвимы. Трезубец разрушит пропеллеры квадрокоптеров», - сказал Эйне.

Он отметил, что Россия вооружает «Шахеды» ПВО-ракетами против вертолетов. Украина – перехватчики и морские дроны из ЗРК.

Реклама

Напомним, в США появился "аналог Shahed". Эти дроны концептуально подобны иранским Shahed и могут иметь спутниковую связь.

Между тем в рамках операции "Эпическая ярость" против иранских целей 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения БПЛА .