Український дрон-бомбардувальник повернувся з завдання з незвичним "трофеєм" (фото)
Український ударний дрон вилетів на завдання минулого місяця для удару по російських цілях. Коли повернувся, військові виявили, що апарат проткнутий грубим тризубцем з цвяхів і тонких сталевих прутів.
Про це йдеться у повідомленні Business Insider із посиланням на Alex Eine.
Командир підрозділу Олексій Ейне з Харківської області розповів Business Insider, що тризубець точно запущений з іншого дрона, а не з землі. Backfire летів на висоті понад 800 м, коли отримав удар згори — у сліпу зону без камер.
Перший задокументований випадок використання тризубця для перехоплення дронів.
Ейне не знає точного моменту удару — телеметрія показує можливі позначки, але вітер дає схожі сигнали. Виключено дружній вогонь через координацію. Дрон вижив завдяки міцному каркасу, хоч і з подряпинами.
«Інші дрони вразливіші. Тризубець зруйнує пропелери квадрокоптерів», — сказав Ейне.
Він зазначив, що Росія озброює «Шахеди» ППО-ракетами проти гелікоптерів. Україна — перехоплювачі та морські дрони з ЗРК.
Нагадаємо, у США з’явився «аналог Shahed». Ці дрони концептуально подібні до іранських Shahed і можуть мати супутниковий зв’язок.
Тим часом у межах операції “Епічна лють” проти іранських цілей 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування БпЛА.