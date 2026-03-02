Український дрон-бомбардувальник повернувся з завдання з незвичним "трофеєм" (фото)

Фото Alex Eine

Український ударний дрон вирушив на місію для ураження російських цілей. Коли він повернувся на базу, солдати були здивовані: корпус дрона було прошито примітивним тризубом із цвяхів та тонких сталевих прутів.

Про це йдеться у повідомленні Business Insider із посиланням на Alex Eine.

Командир підрозділу Олексій Ейне з Харківської області розповів Business Insider, що тризубець точно запущений з іншого дрона, а не з землі. Backfire летів на висоті понад 800 м, коли отримав удар згори — у сліпу зону без камер.

Перший задокументований випадок використання тризубця для перехоплення дронів.

Тризубець у фюзеляжі. Фото: Alex Eine

Ейне не знає точного моменту удару — телеметрія показує можливі позначки, але вітер дає схожі сигнали. Виключено дружній вогонь через координацію. Дрон вижив завдяки міцному каркасу, хоч і з подряпинами.

«Інші дрони вразливіші. Тризубець зруйнує пропелери квадрокоптерів», — сказав Ейне.

Він зазначив, що Росія озброює «Шахеди» ППО-ракетами проти гелікоптерів. Україна — перехоплювачі та морські дрони з ЗРК.

Нагадаємо, у США з’явився «аналог Shahed». Ці дрони концептуально подібні до іранських Shahed і можуть мати супутниковий зв’язок.

Тим часом у межах операції “Епічна лють” проти іранських цілей 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування БпЛА.