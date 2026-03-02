Нові космічні перегони можуть зруйнувати атмосферу Землі — застереження вчених

Згоряння супутників може спричинити нову екологічну кризу Фото ілюстративне / © ESA

Нові космічні перегони можуть перетворити атмосферу Землі на гігантський «сміттєспалювальний реактор». Стрімке зростання кількості супутників на навколоземній орбіті викликає дедалі більше занепокоєння серед науковців.

Про це йдеться у матеріалі universemagazine.

Якщо держави або приватні корпорації розпочнуть новий етап космічних перегонів, це може призвести до різкого збільшення запусків — і, відповідно, до масштабнішого згоряння апаратів в атмосфері, зазначають фахівці.

Сьогодні на орбіті вже перебуває понад 15 тисяч супутників. І ця цифра продовжує зростати. Фахівці наголошують: проблема не лише в тому, що апарати ускладнюють астрономічні спостереження чи створюють ризик зіткнень, які можуть спровокувати так званий синдром Кесслера. Головна небезпека — у їхньому поверненні на Землю.

Що відбувається під час згоряння

Більшість супутників зрештою сходять з орбіти та згорають у верхніх шарах атмосфери. Наразі цей процес вважається контрольованим і відносно безпечним. Проте вчені попереджають: за умов масових запусків наслідки можуть стати системними.

Під час руйнування апаратів в атмосфері відбувається викид дрібнодисперсних частинок, зокрема оксиду алюмінію. За своїми характеристиками вони подібні до частинок, що утворюються під час спалювання відходів на сміттєспалювальних заводах. Крім того, кожне згоряння може негативно впливати на озоновий шар, який відновлюється дуже повільно.

Хоча нинішні показники не перевищують безпечних меж, подальше зростання кількості супутників може змінити ситуацію. За песимістичними прогнозами, у разі активної конкуренції між країнами чи мегакорпораціями кількість апаратів на орбіті може зрости до сотень тисяч або навіть мільйона.

Чи потрібні обмеження

Експерти наголошують, що космічна галузь більше не є виключною сферою наддержав — доступ до орбіти стає дедалі простішим. Водночас механізми екологічного контролю за наслідками масових запусків залишаються обмеженими.

У зв’язку з цим дедалі частіше звучать заклики переглянути підходи до ліцензування запусків і розробити міжнародні правила, які б враховували не лише безпеку польотів, а й довгостроковий вплив на атмосферу Землі.

«Якщо не врегулювати процес зараз, у майбутньому людство може зіткнутися з новим видом глобального забруднення — космічним», — зазначають науковці.

