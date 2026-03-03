Загибель і каліцтво через страх мобілізації: фатальний вибір родини на Харківщині

Скриншоти з відео 33-ї окремої механізованої бригади

На Харківщині у прифронтовому селі родина з двома дітьми переховувалася від евакуації через те, що батько ухилявся від мобілізації. Проте внаслідок удару Росії 22 лютого чоловік загинув, 33-річна мати дістала перелом хребта, 13-річна донька — тяжкі опіки й, імовірно, втрату зору.

Про це розповів офіцер відділення комунікацій 33 окремої механізованої бригади Назар Войтенков, передає «Суспільне».

Трагедія сталася у селі Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

Поранених дітей і матір військові евакуювали вже з іншого населеного пункту після тижневого планування операції.

За словами офіцера, родину було складно транспортувати через те, що було двоє лежачих людей, зокрема мати обох дітей — 13-річної та семирічної дівчинки. У зв’язку з російським обстрілом і обвалом їхнього помешкання, вона отримала травму спини — перелом хребта.

Чому родина не виїхала в безпечніше місце

Речниця поліції Харківщини Альона Соболевська розповіла виданню, що вперше жінка з дітьми виїхала у 2023-2024 році, коли була примусова евакуація родин з дітьми, а чоловік залишився в Новоосиновому. Проте згодом мати з дітьми повернулася до батька додому.

«Ніхто не знав, де вони. Вони переїжджали з однієї оселі до іншої, але весь час залишалися у Новоосиновому. Чоловік дійсно ухилявся від мобілізації, тому він не виїжджав. А вона з дітьми до нього повернулася. Про те, що вони усі там, ніхто не знав: не було ані заявок на евакуацію, ані викликів на 102. До нас взагалі не доходила інформація, що вони там до того моменту, поки не прилетіло у їхній будинок», — стверджує Соболевська.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили законопроєкт про обов’язкову евакуацію неповнолітніх із зон бойових дій.