Яке свято 3 березня 2026 року

3 березня 2026 року — вівторок. 1468-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 березня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска / © pexels.com

Завтра, 3 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. Вони жили у III–IV столітті і постраждали за віру у Христа під час римських переслідувань. Вони відомі своєю мужністю та незламністю перед тортурами: незважаючи на катування, не відреклися від християнства і прийняли мученицьку смерть. Їх пам’ять шанується як приклад стійкості віри та готовності віддати життя за Господа.

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день слуху / © pexels.com

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день слуху. Його ініціювала Всесвітня федерація слухових організацій з метою привернути увагу до проблем порушень слуху та поширення знань про профілактику та ранню діагностику. Тематика кожного року зазвичай зосереджується на конкретному аспекті здоров’я вух — наприклад, шумовій профілактиці, доступу до слухових технологій чи охороні слуху дітей.

3 березня Всесвітній день дикої природи / © pexels.com

Також 3 березня Всесвітній день дикої природи. Був створений за ініціативою Організації Об’єднаних Націй. Його мета — привернути увагу людства до важливості збереження дикої флори і фауни та їх природного середовища. Щороку ООН обирає конкретну тему, щоб фокусувати увагу на ключових проблемах.

3 березня Міжнародний день письменника / © pexels.com

А ще 3 березня Міжнародний день письменника. Його мета — вшанувати всіх, хто створює літературу, популяризує культуру слова і сприяє розвитку гуманістичних цінностей через письменницьку творчість. У багатьох країнах у цей день проводять читання, творчі вечори, конкурси для авторів і зустрічі з письменниками, щоб наголосити на важливості літератури в житті суспільства.