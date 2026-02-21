ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
356
Росіяни атакували евакуаційний підрозділ "Білі янголи": загинули поліцейські

Броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу «Ланцет».

Анастасія Павленко
Дрон влучив в автівку

Поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ «Білі янголи». Двоє поліцейських загинули на місці. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомили в Національній поліції України.

«Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу „Ланцет“. Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці», — йдеться у повідомленні.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу «Білі Янголи» від моменту його створення.

Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки.

Юлія Келеберда

Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.

Євген Калган

Нагадаємо, на Черкащині під час затримання чоловік, якого розшукували за скоєння вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, ще один поранений.

