- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували евакуаційний підрозділ "Білі янголи": загинули поліцейські
Броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу «Ланцет».
Поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ «Білі янголи». Двоє поліцейських загинули на місці. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження.
Про це повідомили в Національній поліції України.
«Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований ворожим БпЛА типу „Ланцет“. Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці», — йдеться у повідомленні.
Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу «Білі Янголи» від моменту його створення.
Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки.
Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.
Нагадаємо, на Черкащині під час затримання чоловік, якого розшукували за скоєння вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Четверо поліцейських загинули, ще один поранений.