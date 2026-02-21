ТСН у соціальних мережах

79
1 хв

Помста через ревнощі: у Дніпрі чоловік спалив автівку жінки

Поліція затримала зловмисника — тепер він відповідатиме перед законом.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка залишилася без машини

У Дніпрі на тлі ревнощів чоловік спалив автівку жінки, що була припаркована біля будинку.

Про випадок повідомили у поліції.

«Інцидент трапився у Соборному районі міста Дніпра. До поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Hyundai Sonata на вулиці Колодязній. Унаслідок пожежі транспортний засіб частково вигорів. Підпал було вчинено шляхом обливання авто легкозаймистою речовиною», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, у Житомирі школярка, яка вбила хлопця через ревнощі, вислухала вирок. Тепер вона проведе за ґратами 6 років.

79
