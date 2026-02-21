- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Помста через ревнощі: у Дніпрі чоловік спалив автівку жінки
Поліція затримала зловмисника — тепер він відповідатиме перед законом.
У Дніпрі на тлі ревнощів чоловік спалив автівку жінки, що була припаркована біля будинку.
Про випадок повідомили у поліції.
«Інцидент трапився у Соборному районі міста Дніпра. До поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Hyundai Sonata на вулиці Колодязній. Унаслідок пожежі транспортний засіб частково вигорів. Підпал було вчинено шляхом обливання авто легкозаймистою речовиною», — зазначили у відомстві.
Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Нагадаємо, у Житомирі школярка, яка вбила хлопця через ревнощі, вислухала вирок. Тепер вона проведе за ґратами 6 років.