Помста через ревнощі: у Дніпрі чоловік спалив автівку жінки

Жінка залишилася без машини

У Дніпрі на тлі ревнощів чоловік спалив автівку жінки, що була припаркована біля будинку.

Про випадок повідомили у поліції.

«Інцидент трапився у Соборному районі міста Дніпра. До поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Hyundai Sonata на вулиці Колодязній. Унаслідок пожежі транспортний засіб частково вигорів. Підпал було вчинено шляхом обливання авто легкозаймистою речовиною», — зазначили у відомстві.

Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

