Екстремальні зливи, що тривають тижнями: де найвологіше місце у світі

Люди не виходять з дому тижнями через зливи / © Associated Press

Реклама

У місті Маусінрам (Індія) у середньому за рік випадає близько 11 873 міліметрів опадів — це майже у 11 разів більше, ніж у Глазго, і приблизно у 22 рази більше, ніж у Лондоні.

Про це пише видання Mirror.

Щороку сюди приїжджає близько 10 000 туристів, багато з яких спеціально обирають сезон мусонів (з червня по вересень), щоб побачити екстремальні зливи на власні очі. Особливість дощів у Маусінрамі — це їхня тривалість. Коли починається злива, вона може не припинятися днями або навіть тижнями. Під час найсильніших злив виходити з дому небезпечно.

Реклама

Екстремальна кількість опадів пояснюється географією: містечко розташоване приблизно на висоті 1400 метрів над рівнем моря, а вологі повітряні маси з Бенгальської затоки піднімаються вгору та затримуються горами Кхасі, що створює ідеальні умови для безперервних дощів.

Раніше повідомлялося, що Близько 600 мільйонів мешканців Південної Азії ризикують залишитися без доступу до води через критичне обміління Гангу. Дослідження показало: нинішня посуха стала наймасштабнішою за останні 1300 років, а стік річки зменшився на 76% порівняно з XVI століттям.