"Танк-буханка" та спад інтенсивності: окупанти змінили тактику на одному з найгарячіших напрямків

46 ОАеМБр / © 46 окрема десантно-штурмова бригада / Facebook

Реклама

Кількість ворожих штурмів у зоні відповідальності 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади суттєво знизилася. Протягом останніх трьох тижнів інтенсивність атак упала на третину.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій бригади Сергій Кондратюк.

За офіційними даними та зведеннями Генштабу ЗСУ, 46-та окрема аеромобільна бригада (46 ОАеМБр) протягом тривалого часу виконує завдання на одному з найгарячіших напрямків — Курахівському.

Реклама

Чому це важливо?

Зниження кількості штурмів на третину саме на цій ділянці — вагомий показник. Курахівський напрямок стабільно входить у топ-3 за кількістю бойових зіткнень на добу. Якщо інтенсивність там падає, це може свідчити або про виснаження конкретних підрозділів РФ, або про перегрупування сил для нового удару.

Техніка «на паузі»

За словами військового, після масованого січневого наступу ворог майже не залучає важку бронетехніку для штурмів. Натомість окупанти намагаються креативити, створюючи доволі специфічні сурогати озброєння.

«Минулого тижня ми знищили таке нове „чудо техніки“ з їхньої сторони. Вони збільшили використання мікроавтобусів УАЗ („буханок“) для пересування штурмових підрозділів. На декілька таких автівок встановили гармату, обліпили її бронею, щоб здалеку це мало нагадувати танк», — розповів Кондратюк.

Основні тези з фронту

Динаміка атак: кількість штурмів скоротилася на 30% .

Дефіцит чи зміна плану: важка техніка фактично не з’являється на полі бою вже третій тиждень (за винятком великого наступу в січні).

«Ерзац-танки»: використання цивільних фургонів, замаскованих під бронетехніку, свідчить про спроби ввести ЗСУ в оману або компенсувати нестачу стандартних БМП.

Наразі українські десантники продовжують тримати оборону, ефективно «демілітаризуючи» як кадровий склад ворога, так і його імпровізовані броньовики.

Реклама

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України від початку доби відбили 28 російських штурмів у зоні відповідальності угруповання військ «Схід», активні бойові дії тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.