Shahed-136 / © MIL.IN.UA

Уламки іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який атакував британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі, могли містити російську антизаглушувальну CRPA-антену «Комета/Комета-М».

Про це повідомив моніторинговий ресурс Clash Report.

Водночас офіційних підтверджень від британської сторони або влади Кіпру щодо конкретного обладнання, знайденого у уламках, наразі немає.

Нагадаємо, що удар по RAF Akrotiri стався вночі 2 березня: безпілотник Shahed завдав певних пошкоджень, постраждалих не було. Також повідомлялося про перехоплення ще двох дронів, що прямували у бік бази.

Згадана «Комета/Комета-М» — це тип багатоканальної антени/модуля супутникової навігації класу CRPA (anti-jam), який підвищує стійкість до радіоелектронного придушення та допомагає дронам і ракетам точніше тримати маршрут в умовах роботи РЕБ. Про використання «Комети» на засобах ураження РФ раніше повідомляли профільні українські та міжнародні джерела.

Якщо інформація про «Комету-М» в іранському Shahed підтвердиться, це може свідчити про поглиблення технологічної кооперації між Іраном і Росією — зокрема в частині навігації та протидії РЕБ.

Що відомо про атаку на Кіпр і реакцію країн

Додамо, що прем’єр-міністр Кір Стармер дозволив американським силам використовувати бази Королівських повітряних сил на Кіпрі для оборонних операцій проти Ірану.

Водночас Лондон уточнює, що йдеться про обмежену підтримку в межах самооборони, а не про участь у масштабній наступальній кампанії.

Ранше Греція терміново підготувалася до оборони Кіпру. Країна розпочала термінове перекидання флотських підрозділів та авіації до Республіки Кіпр. В Міноборони оголосили про залучення фрегатів та винищувачів F-16 для стабілізації безпекової ситуації.

Ще напередодні дві ракети Ірану летіли в напрямку Кіпру, але були перехоплені. А президент країни повідомив, що Кіпр не був ціллю іранських ракет і жодних ознак загрози для країни не було й не існує.