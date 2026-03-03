"Ми ще з ностальгією згадаємо 2025": Берлінська попередила про тисячі автономних дронів над Україною

Марія Берлінська

Керівниця проєкту Victory Drones Victory Drones Марія Берлінська заявила, що в найближчі 12–18 місяців Україна може зіткнутися з якісно новим етапом безпілотної війни — із масованим застосуванням дистанційно керованих та автономних систем.

Про це вона повідомила у соцмережах.

За її словами, вже зараз варто готуватися до кількох імовірних сценаріїв.

«Шахеди» як універсальна платформа

Берлінська прогнозує розширення функціоналу дронів типу «Шахед» та їх аналогів — від ударних місій до ролі ретрансляторів зв’язку, елементів mesh-мереж, платформ для мінування або навіть «дрономаток».

Також очікується посилення атак із використанням дронів на оптоволокні. Не виключено, що частина безпілотників стане носіями для інших БПЛА, що дозволить значно збільшити дальність ураження.

«У кого довша ударна “рука” і швидше прийняття рішень — зокрема через онлайн-керування або автономність — той буде в більш вигідній позиції», — наголошує вона.

LTE і повна автономність

Серед ризиків — активне використання LTE для координації масованих атак. Берлінська припускає, що в Росії можуть готувати операції, масштабніші за попередні безпілотні кампанії, із залученням сотень дронів одночасно.

У такому сценарії оператори можуть керувати БПЛА на відстані тисяч кілометрів, або ж системи працюватимуть повністю автономно.

Паралельно розвиватимуться й засоби протидії — радіоелектронна боротьба, механічні методи перехоплення, лазерні та електромагнітні рішення.

Єдина «армія роботів»

Ще один можливий напрям — об’єднання повітряних, наземних і морських безпілотних систем у спільну координаційну мережу через програмне забезпечення та mesh-зв’язок.

«Уявіть армію роботів, які забезпечують зв’язок один одному та отримують завдання з великих екранів за тисячі кілометрів», — пояснює Берлінська.

За її словами, у разі відсутності системної підготовки Україна може зіткнутися з ситуацією, коли 2025 рік здаватиметься «часом, коли дронів було ще мало».

Берлінська наголошує, що всі національні ресурси — інтелектуальні, інженерні та виробничі — мають бути спрямовані в сектор військових технологій.

«Проти нас працюють об’єднані інженерні команди Росії, Китаю та Ірану. Це сотні тисяч людей, задіяних у технологічній машині війни. Ми маємо адекватно оцінити реальність і бути готовими стримати масштабне роботизоване вторгнення», — підсумувала вона.

Берлінська підкреслює: питання розвитку безпілотних систем і засобів протидії — це не стратегія на майбутнє, а нагальна необхідність для безпеки країни вже сьогодні.

