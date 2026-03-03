США назвали країни Близького Сходу, які слід терміново покинути: перелік

Держдеп / © Politico

Державний департамент США закликав американців негайно залишити низку країн Близького Сходу через серйозні ризики безпеці.

Про це повідомила помічниця держсекретаря з консульських питань Мора Намдар. За її словами, американцям рекомендують виїжджати доступними комерційними рейсами та не зволікати через можливу ескалацію ситуації в регіоні.

У переліку країн, які США радять покинути, зазначені:

Бахрейн

Єгипет

Іран

Ірак

Ізраїль, Західний берег і Сектор Гази

Йорданія

Кувейт

Ліван

Оман

Катар

Саудівська Аравія

Сирія

Об’єднані Арабські Емірати

Ємен

Американцям, які потребують допомоги з організацією виїзду, рекомендують звертатися до Держдепартаменту цілодобово. Також громадян закликають зареєструватися в системі STEP для отримання оперативних повідомлень від посольств і консульств США.

Нагадаємо, президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак можна завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки.

У Пентагоні назвали операцію проти Ірану найбільш смертоносною та складною.

"Це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився, і світ від цього став кращим. Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас. Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо", — заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.