Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть: список

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Госдеп

Госдеп / © Politico

Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности.

Об этом сообщила помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар. По ее словам, американцам рекомендуют выезжать доступными коммерческими рейсами и не медлить из-за возможной эскалации ситуации в регионе.

В перечне стран, которые США советуют покинуть, указаны:

  • Бахрейн

  • Египет

  • Иран

  • Ирак

  • Израиль, Западный берег и Сектор Газа

  • Иордания

  • Кувейт

  • Ливан

  • Оман

  • Катар

  • Саудовская Аравия

  • Сирия

  • Объединенные Арабские Эмираты

  • Йемен

Американцам, нуждающимся в помощи с организацией выезда, рекомендуют обращаться в Госдепартамент круглосуточно. Также граждане призывают зарегистрироваться в системе STEP для получения оперативных сообщений от посольств и консульств США.

Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.

В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.

"Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами. Мы не начинали эту войну, но за президента Трампа мы ее завершаем", — заявил глава Пента.

Дата публикации
Количество просмотров
3
