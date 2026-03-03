- Дата публикации
США назвали страны Ближнего Востока, которые следует срочно покинуть: список
Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности и возможной эскалации ситуации.
Государственный департамент США призвал американцев немедленно покинуть ряд стран Ближнего Востока из-за серьезных рисков безопасности.
Об этом сообщила помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар. По ее словам, американцам рекомендуют выезжать доступными коммерческими рейсами и не медлить из-за возможной эскалации ситуации в регионе.
В перечне стран, которые США советуют покинуть, указаны:
Бахрейн
Египет
Иран
Ирак
Израиль, Западный берег и Сектор Газа
Иордания
Кувейт
Ливан
Оман
Катар
Саудовская Аравия
Сирия
Объединенные Арабские Эмираты
Йемен
Американцам, нуждающимся в помощи с организацией выезда, рекомендуют обращаться в Госдепартамент круглосуточно. Также граждане призывают зарегистрироваться в системе STEP для получения оперативных сообщений от посольств и консульств США.
Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.
В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.
"Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами. Мы не начинали эту войну, но за президента Трампа мы ее завершаем", — заявил глава Пента.