Мобилизация в Украине по-новому: что изменится и кого призовут в 2026 году

Мобилизация в Украине в скором времени может существенно обновиться. / © ТСН

Реклама

В Украине продолжается мобилизация, и уже в ближайшее время парламент может получить от Министерства обороны Украины проект нововведений, предложений по обновлению призыва на военную службу. По данным депутатов, не исключено, что это произойдет уже на этой неделе.

Кроме того, как стало известно из заявления министра обороны Украины Михаила Федорова, улучшить призыв могут и за счет иностранцев, которые теоретически могут быть привлечены в борьбе Украины против российских оккупантов.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, по состоянию на сегодняшний день мобилизация в Украине продолжается согласно тому законодательству, которое было принято в 2024 году.

Реклама

При этом он уточнил, что некоторые нововведения сейчас разрабатываются Министерством обороны.

«Когда от министра (обороны — Ред.) будут поданы предложения, то будем рассматривать», — говорит Егор Чернев.

Кроме того, в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что нарушителям мобилизационного законодательства и тем, кто не стал на военный учет в рамках нововведений, будут блокировать банковские счета и лишать права управлять транспортом. Но, как известно, нынешним законодательством такие санкции также предусмотрены.

В профильном комитете Верховной Рады считают, что это (обновление норм по блокированию банковских счетов) скорее всего будет обсуждаться. Оно может коснуться тех мужчин, которые не стали на военный учет.

Реклама

Не исключено, что появится отдельный законопроект, где будут прописаны мобилизационные нововведения и предложат проголосовать в Верховной Раде.

Мобилизация в Украине-2026: позовут иностранцев

По мнению Егора Чернева, если инициатива по привлечению большого количества иностранцев будет воплощена в жизнь, то в этот раз речь будет идти не о 100-200 гражданах других стран, а о совсем других показателях.

«Здесь вопрос в количестве. Если это будет не 100-200 человек, а десятки тысяч, думаю, что это сможет помочь нам. Также многое будет зависеть и от качества личного состава — насколько они будут готовы участвовать в боевых действиях, а не просто приехать зарабатывать деньги», — говорит Егор Чернев.

По его словам, Украина должна привлекать мужчин из стран, законодательство которых позволяет воевать в силах обороны других государств.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что уклонистов приравняют к неплательщикам алиментов. Как известно, для должников по уплате алиментов применяются такие ограничения как арест банковских счетов и запрет на управление транспортом.