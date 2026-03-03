Иран заявил США об 11 ядерных бомбах: Виткофф раскрыл шокирующие детали о срыве переговоров

Стив Виткофф. / © Getty Images

Реклама

В начале этого года во время переговоров Иран хвастался, что у него достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

Об этом заявил спецпредставитель США Стив Виткофф, сообщает The Times of Israel и CNN.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика заявили нам без всякого стыда, что у них в распоряжении 460 кг 60% (обогащенного урана — Ред.). Из него можно изготовить 11 ядерных бомб», — сказал он.

Реклама

По его словам, представители Ирана хвастались еще и наличием «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива.

«Мы ответили, что президент (Трамп — Ред.) считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корне. Мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга и сказали: „Теперь нам действительно не поздоровится“, — сказал американский чиновник.

Заметим, Виткофф рассказал о последних попытках достичь ядерного соглашения с Ираном, провалившихся в преддверии начала США масштабных боевых операций. По его словам, президент Дональд Трамп отправил его и Джареда Кушнера на переговоры, чтобы достичь соглашения, согласно которому Тегеран согласится ликвидировать ракетную программу, прекратит поддержку марионеточных государств, а также отменит свой военно-морской флот, «чтобы мы могли обрести свободу мореходства», и прекратить обогащение.

«Мы обсудили с ними десять лет вообще без обогащения. Мы должны заплатить за топливо. Они это отклонили. В тот момент это говорило нам о том, что они не собирались делать что-либо другое, кроме как сохранять обогащение с целью его превращения в оружие», — подчеркнул спецпредставитель.

Реклама

Провал переговоров привел к объявлению Трампом о совместных американо-израильских ударах по Ирану.

Как сообщалось, 26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Однако встреча не принесла желаемого результата. Издание WSJ сообщало, что Вашингтон настаивал, что Иран должен уничтожить свои три основных ядерных объекта — в Фордо, Натанге и Исфахане. В то же время остаток обогащенного урана должны были передать в США.

Впрочем, уже 28 февраля США и Израиль мощно атаковали Иран. Удары были нацелены на здания министров и военных руководителей, объектах Министерства обороны и разведки, а также по резиденции аятоллы Али Хаменеи, в конце концов погиб.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл истинную цель операции против Ирана. По его словам, одна из целей «Эпической ярости» — изменение «менталитета, чтобы Тегеран согласился больше никогда не стремиться к ядерному оружию.

Реклама