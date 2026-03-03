- Дата публикации
Никола Пельтц сделала селфи топлес и в белых колготах, шокировав поклонников своей худобой
Никола Пельтц взбудоражила публику, позируя топлес на снимках, которыми поделилась на своей странице в Instagram.
Актриса и светская львица позировала топлес на двух селфи, которые опубликовала в своем блоге, вызвав бурную дискуссию в комментариях.
31-летняя Никола опубликовав снимок в зеркале, сделанный сбоку, на котором она запечатлена лишь в белых полупрозрачных колготах, туфлях на каблуках и полностью без одежды сверху.
На другом снимке в зеркале, девушка была запечатлена в кремовом халате, который она спустила, чтобы показать очень смелый фрагмент своего декольте.
Многие подписчики жены Бруклина Бекхэма принялись ее хвались, комментируя снимки, написав, что она в отличной форме.
«Идеальное тело», «Девушка мечты», «Она так прекрасна», — писали некоторые из них.
Другие возмутились, написав: «В чем смысл всего этого?..», «Столько денег, а еда совсем не доставляет удовольствия», «А ее муж — повар», — продолжали подписчики.
Словом Николу, как и ее мужа Бруклина не впервые критикуют за то, что он (Бруклин) повар и не может накормить свою жену. Впрочем, ранее Пельтц уже говорила, что сбросила вес специально для новой роли в кино.