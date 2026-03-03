Никола Пельтц сделала селфи топлес и в белых колготах, шокировав поклонников своей худобой

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Реклама

Актриса и светская львица позировала топлес на двух селфи, которые опубликовала в своем блоге, вызвав бурную дискуссию в комментариях.

31-летняя Никола опубликовав снимок в зеркале, сделанный сбоку, на котором она запечатлена лишь в белых полупрозрачных колготах, туфлях на каблуках и полностью без одежды сверху.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

На другом снимке в зеркале, девушка была запечатлена в кремовом халате, который она спустила, чтобы показать очень смелый фрагмент своего декольте.

Реклама

Многие подписчики жены Бруклина Бекхэма принялись ее хвались, комментируя снимки, написав, что она в отличной форме.

«Идеальное тело», «Девушка мечты», «Она так прекрасна», — писали некоторые из них.

Другие возмутились, написав: «В чем смысл всего этого?..», «Столько денег, а еда совсем не доставляет удовольствия», «А ее муж — повар», — продолжали подписчики.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Словом Николу, как и ее мужа Бруклина не впервые критикуют за то, что он (Бруклин) повар и не может накормить свою жену. Впрочем, ранее Пельтц уже говорила, что сбросила вес специально для новой роли в кино.

Реклама