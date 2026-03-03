Долги за электроэнергию: за какую сумму неуплаты могут отрезать свет

Свет / © unsplash.com

В Украине потребители обязаны ежемесячно передавать показатели счетчика и оплачивать счета за электроэнергию. Несмотря на военное положение, накопление долгов может привести к реальной угрозе — полному отключению света.

Об этом пишут «Новости.LIVE».

Из-за игнорирования платежей за свет потребителям продолжают начислять пеню и штрафы. Напомним, что правительство еще раньше упразднило общий мораторий на отключение коммунальных услуг должникам. В настоящее время запрет на отключение действует исключительно на территориях, где продолжаются активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией РФ.

Если потребитель долго не платит счета, поставщик имеет полное право инициировать прекращение электроснабжения. По разъяснениям Министерства энергетики, к отключению может привести даже долг в размере 3 000 гривен, если он остается непогашенным более двух месяцев.

Этот процесс строго регламентирован Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ.

Как происходит процедура отключения света

Оставить потребителя без электричества внезапно не могут. Поставщики обязаны придерживаться четкого алгоритма действий:

Предупреждение: потребитель должен получить официальное сообщение об угрозе прекращения услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты обесточивания.

Пути решения: если в течение этого времени клиент полностью погасит долг или заключит с компанией договор о реструктуризации, свет не будет отключен.

Обжалование: в случае несогласия с суммой долга потребитель имеет право требовать проверки начислений и объемов потребленной энергии от поставщика или оператора системы распределения.

Если компромисс не найден, дело можно передать в суд. Важно знать: на период судебного разбирательства спора поставщик не имеет права прекращать предоставление услуг.

Что будет с тарифами весной 2026 года

В марте и апреле 2026 г. стоимость электроэнергии для населения остается на уровне зимних показателей. Для большинства украинцев действует единая цена — 4,32 грн за кВт-ч.

Однако для домохозяйств, легально использующих электричество для отопления, до 30 апреля 2026 года продолжают действовать льготные условия:

При потреблении до 2000 кВт-ч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч.

Если объем потребления превышает 2000 кВт-ч, цена растет до стандартных 4,32 грн за кВт-ч.

Стоимость зафиксирована соответствующим постановлением Кабмина. Хотя после 1 мая тариф потенциально могут пересмотреть, в правительстве отмечают, что цены на электричество будут пытаться удержать по крайней мере до конца текущей весны, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и постоянную потребность в финансировании ремонтов.

Напомним, в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №13155, предусматривающий изменения в начислении платы за управление многоквартирными домами для собственников поврежденного или разрушенного в результате войны жилья.

Документ предлагает освободить таких граждан от оплаты этой услуги на период действия военного положения и в течение года после его завершения. В то же время, для предприятий сферы ЖКХ предусмотрен механизм компенсации расходов за счет государственного бюджета, международной помощи и возможных будущих репараций.