Борги за електроенергію: за яку суму несплати можуть відрізати світло

В Україні споживачі зобов’язані щомісяця передавати показники лічильника та вчасно оплачувати рахунки за електроенергію. Попри воєнний стан, накопичення боргів може призвести до цілком реальної загрози — повного відключення світла.

Про це пишуть «Новини.LIVE».

Через ігнорування платіжок за світло споживачам продовжують нараховувати пеню та штрафи. Нагадаємо, що уряд ще раніше скасував загальний мораторій на відключення комунальних послуг боржникам. Наразі заборона на відключення діє виключно на територіях, де тривають активні бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією РФ.

Якщо споживач тривалий час не сплачує рахунки, постачальник має повне право ініціювати припинення електропостачання. За роз’ясненнями Міністерства енергетики, до відключення може призвести навіть борг у розмірі 3 000 гривень, якщо він залишається непогашеним понад два місяці.

Цей процес суворо регламентований Правилами роздрібного ринку електроенергії, які затверджені постановою НКРЕКП.

Як відбувається процедура відключення світла

Залишити споживача без електрики раптово не можуть. Постачальники зобов’язані дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Попередження: споживач має обов’язково отримати офіційне повідомлення про загрозу припинення послуг не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати знеструмлення.

Шляхи вирішення: якщо протягом цього часу клієнт повністю погасить борг або укладе з компанією договір про реструктуризацію, світло не відключатимуть.

Оскарження: у разі незгоди із сумою боргу, споживач має право вимагати перевірки нарахувань та обсягів спожитої енергії від постачальника чи оператора системи розподілу.

Якщо компромісу не знайдено, справу можна передати до суду. Важливо знати: на період судового розгляду спору постачальник не має права припиняти надання послуг.

Що буде з тарифами навесні 2026 року

У березні та квітні 2026 року вартість електроенергії для населення залишається на рівні зимових показників. Для більшості українців діє єдина ціна — 4,32 грн за кВт-год.

Однак для домогосподарств, які легально використовують електрику для опалення, до 30 квітня 2026 року продовжують діяти пільгові умови:

При споживанні до 2000 кВт-год на місяць тариф становить 2,64 грн за кВт-год.

Якщо обсяг споживання перевищує 2000 кВт-год, ціна зростає до стандартних 4,32 грн за кВт-год.

Вартість зафіксована відповідною постановою Кабміну. Хоча після 1 травня тариф потенційно можуть переглянути, в уряді наголошують, що ціни на електрику намагатимуться утримати без змін принаймні до кінця поточної весни, попри складну ситуацію в енергосистемі та постійну потребу у фінансуванні ремонтів.

Нагадаємо, у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №13155, який передбачає зміни у нарахуванні плати за управління багатоквартирними будинками для власників пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни житла.

Документ пропонує звільнити таких громадян від оплати цієї послуги на період дії воєнного стану та ще протягом року після його завершення. Водночас для підприємств сфери ЖКГ передбачено механізм компенсації витрат за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги та можливих майбутніх репарацій.