Чим прочистити труби від жиру в домашніх умовах: поради сантехніків

Як прочистити каналізаційні труби

Поява жирових відкладень у каналізації є однією з найпоширеніших проблем на кухні. Жир осідає на стінках труб, поступово звужуючи їхній діаметр, що призводить до повільного стоку води та появи неприємного запаху. Якщо вчасно не вжити заходів, звичайна кухонна проблема може перетворитися на серйозну аварію. Фахівці пропонують кілька перевірених способів боротьби з жировим нальотом — від народних методів до професійного чищення.

Як прочистити труби в домашніх умовах: народні методи для легких засмічень

Якщо вода почала стікати трохи повільніше, сантехніки радять спробувати підручні засоби, які є в кожному домі.

Сода та сіль. Це один із найпростіших способів профілактики. Потрібно змішати по пів склянки соди та солі, засипати суміш у злив і додати трохи гарячої води. Суміш варто залишити в трубах на 8–10 годин (найкраще на ніч), після чого ретельно промити систему водою відповідної температури. Сіль у цьому випадку діє як антисептик і допомагає роз’їдати наліт.

Сода та окріп (для металу). Ще один швидкий варіант — засипати склянку соди в зливний отвір, залити літром окропу і залишити на дві години. Це допоможе розчинити свіжий жировий наліт завдяки створенню лужного середовища.

Сода та оцет. Хімічна реакція між цими компонентами створює активну піну, яка ефективно розщеплює бруд. У злив потрібно засипати пів склянки соди та залити такою ж кількістю оцту. Отвір краще закрити пробкою на годину, а потім промити гарячою водою.

Сода та лимонна кислота. Суміш із соди та лимонної кислоти в рівних пропорціях добре працює не лише проти жиру, а й проти вапняного нальоту. Її заливають гарячою водою і залишають у системі на дві години.

Важливе зауваження щодо окропу. Перед застосуванням термічних методів перевірте матеріал ваших труб. Крутий окріп можна заливати лише в металеві труби. Якщо у вас встановлений пластик (ПВХ), використовувати можна лише гарячу воду температурою до 70–80 градусів, щоб не деформувати з’єднання.

Альтернативні засоби: порошок та хлор

Мало хто знає, що для боротьби з жиром можна використовувати засоби для прання та дезінфекції.

Достатньо засипати 2–3 столові ложки порошку в злив і змити гарячою водою. Порошок містить ПАР, які ефективно розщеплюють жирні плями.

Засоби на основі хлору (наприклад, звичайна «білизна») добре розчиняють органіку та жир. Потрібно залити близько літра засобу в трубу, почекати годину і промити водою.

Хімічні та механічні способи очищення каналізаційних труб від жиру

Коли домашні засоби не справляються, на допомогу приходить побутова хімія або спеціальні інструменти.

Спеціальні засоби, наприклад «Крот», розроблені на основі лугу, який швидко розчиняє жир, волосся та іншу органіку. Їх використовують суворо за інструкцією на упаковці.

Вантуз — класичний інструмент створює перепад тиску, що допомагає зруйнувати жирову пробку. Для максимального ефекту потрібно набрати трохи води в раковину та зробити кілька різких рухів.

Якщо засмічення знаходиться глибоко в трубі, сантехнічний трос дозволяє механічно зруйнувати та проштовхнути щільні відкладення завдяки обертанню.

Профілактика — найкращий захист

Щоб уникнути проблем із каналізацією, варто дотримуватися простих правил. Не зливайте залишки олії чи жиру після смаження безпосередньо в раковину — краще зібрати їх у паперовий рушник і викинути в смітник. Також рекомендується встановити спеціальні жировловлювачі під мийку. Раз на тиждень корисно промивати систему великою кількістю гарячої води протягом 10–15 хвилин. Це допоможе запобігти накопиченню жиру на стінках труб і продовжить термін служби вашої сантехніки.