Атака на ядерний об’єкт Ірану: МАГАТЕ розкрило деталі

Іранський ядерний об'єкт. / © Associated Press

Реклама

Вхідні будівлі іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі зазнали певних пошкоджень внаслідок нещодавніх ударів.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

«На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива в Ірані», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що жодних додаткових на самому ядерному об’єкті не виявлено. Радіологічних наслідків також не виявлено.

За даними МАГАТЕ, підземний ядерний об’єкт був «серйозно пошкоджений» під час атаки у червні 2025-го.

Війна США проти Ірану: мета ударів

Американський спецпосланець Стів Віткофф розповів про переговори з Тегераном під час переговорів на початку цього року. Представники Ірану заявили, що мають достатньо збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб, і хвалилися наявністю «невід’ємного права» на збагачення ядерного палива.

Окрім того, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мета ударів була у тому, що запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Адже “вони могли б тримати весь світ у заручниках". З його слів, найважчі удари США по Ірану ще попереду, а нова фаза буде ще більш жорсткою.

Реклама

Зауважимо, що президент Дональд Трамп у день початку спільної операції Ізраїлю та США, 28 лютого, заявив, що метою ударів є повалення режиму в країні. Діяльність Тегерану, наголосив він, безпосередньо загрожує «США, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі».