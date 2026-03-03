- Дата публікації
Атака на ядерний об’єкт Ірану: МАГАТЕ розкрило деталі
Іранський завод збагачення урану був пошкоджений в результаті ударів США та Ізраїлю.
Вхідні будівлі іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі зазнали певних пошкоджень внаслідок нещодавніх ударів.
Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
«На основі останніх доступних супутникових знімків МАГАТЕ може підтвердити деякі нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива в Ірані», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жодних додаткових на самому ядерному об’єкті не виявлено. Радіологічних наслідків також не виявлено.
За даними МАГАТЕ, підземний ядерний об’єкт був «серйозно пошкоджений» під час атаки у червні 2025-го.
Війна США проти Ірану: мета ударів
Американський спецпосланець Стів Віткофф розповів про переговори з Тегераном під час переговорів на початку цього року. Представники Ірану заявили, що мають достатньо збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб, і хвалилися наявністю «невід’ємного права» на збагачення ядерного палива.
Окрім того, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мета ударів була у тому, що запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Адже “вони могли б тримати весь світ у заручниках". З його слів, найважчі удари США по Ірану ще попереду, а нова фаза буде ще більш жорсткою.
Зауважимо, що президент Дональд Трамп у день початку спільної операції Ізраїлю та США, 28 лютого, заявив, що метою ударів є повалення режиму в країні. Діяльність Тегерану, наголосив він, безпосередньо загрожує «США, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі».