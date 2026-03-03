У США розкрили справжню мету операції Трампа проти Ірану

Дональд Трамп і Джей Ді Венс. / © Associated Press

Реклама

Одна з цілей американської операції «Епічна лють» є зміна «менталітету» Ірану, аби Тегеран погодився більше ніколи не прагнути до ядерної зброї.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

З його слів, американському президенту Дональду Трампу вдалося запобігти створенню ядерної зброї щонайменше до кінця його другого терміну завдяки операції «Опівночний молот», яку було проведено у червні 2025-го проти трьох основних ядерних об’єктів Тегерана.

Реклама

«Ми суттєво відтермінували їх, але я думаю, що президент розраховував на довгострокову перспективу. Він очікував, що Іран візьме на себе значне довгострокове зобов’язання ніколи не створювати ядерну зброю», — висловився віцепрезидент.

Венс наголосив, мовляв, Вашингтон витратив майже рік, намагаючись домовитися з Тегераном, але той не поступався. Саме тому, з його слів, очільник Білого дому зрозумів, що досягнення його мети «вимагатиме, по суті, зміни менталітету іранського режиму».

«Він побачив, що іранський режим ослаблений, він знав, що вони прагнуть опинитися на межі ядерної зброї, і він вирішив вжити заходів, бо вважав це необхідним для захисту безпеки країни», — розповів Венс.

Венс наполягає, що операція «Епічна лють» не затягнеться «у багаторічний конфлікт без чіткого кінця та чіткої мети».

Реклама

«Він визначив мету так: Іран не може мати ядерної зброї та має взяти на себе довгострокове зобов’язання ніколи не намагатися відновити свій ядерний потенціал», — додає він.

Нагадаємо, зранку 28 лютого Ізраїль розпочав масштабну атаку на Іран. Згодом стало відомо, що операція була спільною - разом із США. У відповідь Тегеран не лише атакував Ізраїль, а й запустив ракети по американських базах на Близькому Сході.

Унаслідок атаки загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. На резиденцію у Тегерані, де він перебував, було скинуто 30 бомб. Також було ліквідовано більшу частину політичного керівництва Ірану, які ухвалювали ключові рішення в країні.