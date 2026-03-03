Колишній керівничий фінансами Альбера II розсекретив таємниці особистого життя князя Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Він розповів, що через рік після весілля князя з Шарлін Віттсток, Альбер II попросив свого керуючого непомітно організувати для нього «холостяцьку квартиру». Палмеро пише, що особисто домовився про оренду нерухомості через одну зі своїх компаній, щоб забезпечити конфіденційність, і визнає, що ситуація була неприємною, але розглядає її в межах своїх професійних обов’язків, стверджуючи, що це не протизаконно. Це було частиною моєї роботи», — пояснює він», — пише vanitatis.

Палмеро не вдається в подробиці конкретного призначення квартири і не описує жодних окремих інцидентів. Він також не згадує жодних конкретних відносин у цьому контексті. Він представляє це швидше, як логістичне завдання у межах своїх обов’язків адміністратора, наголошуючи, що його роль була виключно професійною і не передбачала оцінок особистого життя князя Монако.

Весілля Шарлін і Альбера 2011 року / © Associated Press

Однак він залишає відкритою можливість того, що за шлюбом Альбера та Шарлін ховається щось більше, ніж здається на перший погляд.

Стосунки між Альбером та Шарлін від самого початку викликали багато запитань. Ходили численні чутки про те, що за кілька днів до весілля 2011 року нинішня княгиня намагалася втекти.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін під час вагітності / © Getty Images

Саме колишній адміністратор князя відповідав за укладання шлюбного договору для майбутнього подружжя, який містив пункт, який зобов’язує Шарлін народити Альберу законного спадкоємця, та інший пункт, що передбачає, що вона не може розлучитися з ним до закінчення десяти років шлюбу. Одружилася пара 1 червня 2011 року і за минулі майже 15 років у пресі ходило безліч чуток про передбачуване розлучення княжого подружжя. Але, попри всі чутки, вони продовжують жити у шлюбі, виховуючи двох дітей.