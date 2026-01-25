Княгині Шарлін виповнилося 48: палац Монако поділився новим фото

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Фотографію, вибрану для привітання, було обрано не випадково. Вона була зроблена під час урочистої вечері, присвяченої десятій річниці Формули E у князівстві. Ця важлива подія в Монако знову привернула увагу до країни та великих міжнародних змагань.

У підписі палац побажав княгині щасливого дня народження.

«З Днем народження, Її Найяскравіша Високість принцеса Шарлін! 🎂», — пише палац.

Шарлін одягнена у світле вбрання, її волосся зібране в низьку зачіску, у вухах сережки з діамантами, а на обличчі лаконічний макіяж.

Ми також зібрали для вас десять цікавих фактів про життя монакскої княгині.